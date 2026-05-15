Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Bragi Bjarnarson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Sveitarfélaginu Árborg.
Ég heiti Bragi Bjarnason og er 45 árs, eiginmaður og faðir þriggja barna og verið svo lánsamur að fá að ala þau upp í Sveitarfélaginu Árborg. Ég er menntaður íþróttafræðingur, með MBA gráðu frá Háskóla Íslands og hef starfað sem stjórnandi hjá Sveitarfélaginu Árborg í 18 ár, nú sem bæjarstjóri.
Ég leiði D-listann í Árborg sem er skipaður öflugum hópi einstaklinga sem vilja leggja sitt af mörkum fyrir samfélagið. Framtíðarsýn okkar er skýr. Við ætlum áfram að vinna lausnamiðað og starfa af heiðarleika að málefnum sveitarfélagsins og tryggja að reksturinn standi undir þeirri þjónustu sem því ber að veita. Þannig getum við byggt upp sterka innviði í fjölskylduvænu samfélagi þar sem íbúar á öllum aldri geta sótt þjónustu og fengið störf við hæfi.
Eitt af helstu áherslumálum D-listans í Árborg er ábyrg fjármálastjórn. Með fyrirsjáanleika í fjármálum getur sveitarfélagið skapað forsendur til lægri gjalda á íbúa og fyrirtæki, veitt góða og fjölbreytta þjónustu í takti við þarfir íbúa sem miða að því að auka lífsgæði í Árborg okkar allra, þar sem þú skiptir máli.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Líklega Akureyri“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Allar bækurnar hans Stefáns Mána um Hörð Grímsson“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Hef því miður þurft að fara í gegnum þetta verkefni og það þarf að velta við öllum steinum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Eftir mikla endurskipulagningu undanfarin ár myndi þessi upphæð vera sett í mikilvæg viðhaldsverkefni sem bæta starfsaðstæður nemenda og starfsmanna í sveitarfélaginu. Það væri reyndar líka gaman að geta keypt nýjar rennibrautir í sundlaugarnar“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Jákvæðni að leiðarljósi“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer eftir því í hvern ég er að reyna að ná“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Líklega með hvaða liði ég held í enska boltanum“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Golfi“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Vonandi enga en myndi allavega þá ákvörðun vel“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Draga saman skýrslu í minnispunkta“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Öllum þeim sem vilja vinna að málefnum Árborgar að heillindum“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru fjölmörg en hef alltaf horft á mistök sem þátt í að verða betri manneskja og í því sem ég tek mér fyrir hendur.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Erum með einn besta miðbæ landsins á Selfossi, frábært skóla- og frístundastarf, öflugt félag eldri borgara og njótum þeirrar sérstöðu að geta boðið upp á fjölbreytta búsetukosti með þrjá þéttbýliskjarna og dreifbýli“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Soðið egg og hafragraut, síðan er það fyrsti kaffibollinn“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ég get verið óþolinmóður gagnvart verkefnum sem mig langar að vinnist hraðar“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„D-listinn í Árborg getur unnið að lækkun álaga og skatta, uppbygging innviða haldi áfram, atvinnutækifærum fjölgi og sveitarfélögin ásamt ríkinu komi sér saman um lausn á leikskólamálum samfélagsins (bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla)“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Sweet Child O´Mine – GNR“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það voru gerð fjárhagsleg mistök á árunum 2018-2022 með gríðarlegri skuldasöfnun og hallarekstri. D-listinn í samvinnu við íbúa og starfsmenn hefur náð tökum á þeim vanda frá 2022-2026 og horfum björtum augum til næstu ára.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Hef nú ekki fengið neitt gælunafn sem hefur fests við mig en stunduð verið kallaður Bralli eða íþróttaálfurinn þar sem íþróttir og hreyfing hafa átt stóran þátt í mínu lífi.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Markmiðið er að standa við öll kosningaloforðin og hvet íbúa Árborgar til að geyma stefnuskrá D-listans til að við getum farið yfir hana aftur árið 2030.“