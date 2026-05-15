Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Guðný Birna Guðmundsdóttir er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ.
Ég heiti Guðný Birna Guðmundsdóttir. Ég er 44 ára gömul og er gift Gunnari Þórarinssyni. Börnin okkar eru Guðmundur Dagur 26 ára og Lilja Rún 19 ára. Ég hef búið í Reykjanesbæ alla tíð, fyrst í Keflavík og nú í Njarðvík.
Ég er hjúkrunarfræðingur og vann við það fag lengst af á bráðamóttöku Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Ég er með meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu og með MBA gráðu. Ég starfa í dag sem forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.
Okkar málefni snúa að því að einfalda daglega líf íbúa.
Fyrir fyrirtæki einföldum við boðleiðir fyrir íbúa og fyrirtæki með einni viðkomu og setjum fram skýra ferla þegar fyrirtæki sýna okkur áhuga.
Fyrir barnafjölskyldur gerum við strætó gjaldfrjálsan fyrir börnin okkar. Við munum tryggja að leikskólagjöld verði að hámarki 50 þúsund kr. fyrir hvert heimili óháð barnafjölda.
Fyrir heldri borgara eflum við stuðning og ráðgjöf ásamt því að fjölga tómstundaúrræðum og viðburðum.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ef ég myndi búa einhvers staðar annars staðar en í Reykjanesbæ þá væri það á Akureyri. Það er yndislegt að komast norður á skíði og í þennan yndislega bæ.c
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Uppáhalds bókin mín er His and hers eftir Alice Feeny“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Úff erfið spurning. Ég myndi draga úr þjónustu sem er ekki lögbundin sem kemur ekki niður á þjónustu við íbúa. En þetta yrði hrikalega erfitt.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi setja 100 milljónir í velferðarmál barna og ungmenna og sér í lagi til barna með sérþarfir.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Sælir hvað þetta var gaman“.
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég myndi alltaf velja að hringja. Það er svo gaman að tala endalaust enda er ég stjórnmálamaður.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Heimgreiðslur til foreldra eftir að fæðingarorlofi lýkur“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Stjarneðlisfræðingur“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Búa til fleiri bókasöfn“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Neita að nota gervigreind, hef séð Terminator.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum enda jafnaðarmaður. Ég set þó skilyrði að fólk þekki rekstur og kunni að fara vel með fjármagn, annars hef ég ekki áhuga. Ég myndi ekki vilja útiloka neinn flokk enda meira sambærilegt með flokkum í sveitarstjórnarmálum en á Alþingi. Ég mun þó aldrei sætta mig við fólk sem talar gegn mannréttindum.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Kannski hefði ég átt að sinna körfuboltaferlinum betur.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Reykjanesbær er besti bær Íslands með besta fólkið. Við erum úrræðagóð, leysum áskoranir og þekkjum ekkert annað en að vera öflug að standa í fæturna.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Kaffi með kaffirjóma“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það sem fer í taugarnar á mér er að geta ekki gert meira. Sveitarfélög eru bara með þrjá tekjustofna og mikil pressa á að draga úr þeim til að mæta álögum á íbúa. Fyrir vikið erum við lengur að fjármagna fjárfestingar.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Uppbygging íþróttamannvirkja er fremst á forgangslistanum ásamt því að við stofnum Velferðarhús Reykjanesbæjar fyrir velferðarþjónustuna. Það er auk þess verkefnalisti fyrir mörg verkefni sem mun aldrei tæmast. Aðalatriðið er að sinna þjónustu við íbúa vel.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Purple rain með Prince og No good start the dance með Prodigy“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Fyrir 2014 var slæm meðferð á fjármagni klárlega. Við höfum verið að glíma við það síðan.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„G-Bizz sem var dj nafnið mitt í Holtaskóla“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég mun standa við öll okkar loforð. Við unnum málefnin með okkar fólki og íbúum og rýndum í kostnaðinn. Við myndum aldrei lofa einhverju sem við getum ekki staðið við, við erum faglegt jafnaðarfólk og kunnum að reka sveitarfélag.“