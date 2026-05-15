Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Helgi Jóhannsson er oddviti H-listans í Fjallabyggð.
Ég heiti Helgi Jóhannsson, fjármálaráðgjafi hjá Arionbanka hf. og er giftur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur, sviðstjóra velferðarsviðs hjá Fjallabyggð, og eigum við þrjú börn, Tímon Davíð, Klöru Mist og Jódísi Jönu og þrjú barnabörn. Ég er 61 árs og hef búið alla mína ævi í firðinum fagra.Ég starfaði hjá Sparisjóði Ólafsfjarðar frá árinu 1983 og síðar Arion banka í Fjallabyggð.
Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á bæjarmálum og þá helst velferð fjölskyldna, umhverfis- og skipulagsmálum svo og framkvæmdum í sveitarfélaginu. Einnig hef ég mikinn áhuga á að koma sorpmálum til betri vegar í Fjallabyggð.Helstu áhugamálin eru að ganga á fjöll sumar sem vetur, gönguskíði, fjallaskíði og almenn útivera. Fjallabyggð og Tröllaskaginn er einstakur staður til að vera á, sumar sem vetur. Einnig er knattspyrna mér ofarlega í huga sem gamall knattspyrnumaður, í ensku knattspyrnunni er Liverpool liðið.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í dag á ég ekkert svar við þessari spurningu þar sem mér líður svo vel í minni heimabyggð, en líklega yrði það ekki á höfuðborgarsvæðinu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Sem bankastarfsmaður verð ég segja bankabókin mín.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég mundi fyrst horfa til framkvæmda til að verja þjónustuna við íbúana eins og hægt er.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég mundi horfa til reksturs grunn- og leikskóla og efla samgöngur milli bæjarkjarna til að styrkja samstarf barna og ungmenna ekki síst í íþróttamálum.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Jólasveinn í Jólafsfirði ( Ólafsfjörður er jólabærinn )“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hvorutveggja getur alveg átt við. En ég mundi alltaf hringja heldur en að senda langloku í sms/tölvupósti.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Við erum ekki flokkur heldur listi, H-listinn. En óvinsæl skoðun hjá mér innan framboðsins hefur ekki enn komið uppá borðið.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég vildi að ég væri sérfræðingur í að hanna og skipuleggja opin svæði í sveitarfélaginu. Og ekki væri verra að því fylgdi einnig að hanna ný gámasvæði og ferla innan þess. Lítil þróun hefur orðið í þessum málaflokki lengi.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég tel að okkar stefnuskrá sé vilji til að gera betur við íbúa sveitarfélagsins og er ekki að sjá að einhver af þeim málum sem við leggjum fram séu umdeild. Hef alla vega ekki fengið það í eyrað.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég nota hana afskaplega lítið ennþá. En hún hefur sannarlega sína kosti en það eru líka gallar við hana. Svo er maður kannki að nota hana daglega óaðvitandi?“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Í Fjallabyggð bjóða fram þrír listar, H-listinn og svo S og D. Við höfum ekki útilokað að vinna með einum umfram annan.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Fjárfesta töluverðum peningum í erlent fyrirtæki fyrir alllöngu síðan,sem átti að sigra heiminn. Endaði á að tapa því öllu. En það er svo sem eðli fjárfestinga, þær geta klikkað.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Ég vil meina að við höfum ótrúlega duglegt fólk sem heldur t.d. úti gríðalega öflugu íþróttalífi og fjölbreyttu.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ristað brauð og „bulletproof“ kaffi“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Get nefnt að það er aldrei gott þegar bæjarstjóra er sagt upp óvænt. Við það kemur ákveðið los á allt kerfið og veldur starfsmönnum áhyggjum og hugsanlega auknu álagi. En stundum þarf að gera það að skipta um mann í brúnni, en það þarf að vera neyðarbrauð því þetta er kostnaðarsamt fyrir sveitarfélagið.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Mig langar mjög mikið að sjá það gerast að boðið verði uppá reglulegar ferðir milli byggðakjarnana með skutlu. Foreldrar þurfa mikið að vera að skutla börnum á æfingar eða bara til að hitta vinina á Ólafsfirði eða Siglufirði, þetta mundi spara þeim mikinn tíma. Einnig gætu aðrir íbúar og ferðamenn nýtt sér þessar ferðir.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„You‘ll never walk alone, að sjálfsögðu í gleði og sorg.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Það eru miklar líkur á að sveitarfélagið muni tapa töluverðum fjármunum vegna mistaka sem gerð voru við kaup á þremur íbúðum við Vallarbraut á Siglufirði. Gæti hlaupið á tugum milljónum.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ætli það sé ekki Jóli. Ég er mikill jólakall og skreyti húsið mikið bæði að innan og utan. Ég er mikið í að smíða allskonar jólaskraut fyrir mig og aðra.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að sjálfsögðu stefnum við að því að efna þau loforð sem við setjum fram í okkar stefnuskrá. En komumst við í þá stöðu að hafa um þetta að segja þá vil ég nefna málaflokkinn umhverfismál og kaldavatnsmálin. Einnig verð ég að nefna samgöngur milli byggðakjarnana.“