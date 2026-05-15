Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-listans á Akureyri.
Ég heiti Óðinn Svan Óðinsson. Ég er giftur Heiðdísi Rósu Sgurjónsdóttur og saman eigum við þau Berg Loga, Karítas Öldu og Þórodd. Ég er stoltur af því að vera frá Akureyri því hér er gott samfélag sem er á mikilli siglingu. Ég hef unnið sem fjölmiðlamaður í tæpan áratug og tel að reynsla mín þar nýtist vel í starfi fyrir bæinn minn. L-listinn er bæjarafl sem hefur verið í meirihluta hér á Akureyri í 16 ár og hefur sýnt að okkur er treystandi til að stýra skútunni.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi alls ekki vilja fara langt, svo ég held að Hrafnagil yrði fyrir valinu.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég ætla nú ekki að ljúga því að ég sé mikill lestrarhestur. Ég les þó alltaf eina til tvær bækur um hver jól. Fyrsta bókin sem kom upp í hugann er Syndafallið eftir Mikal Torfason. Hún er frábær.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ef það þyrfti að fara í slíkar aðgerðir myndi maður alltaf byrja á ólögbundnum verkefnum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Þá myndi ég horfa til þess hvernig ég gæti hjálpað ungu fólki með börn. Veruleg hækkun á frístundastyrk væri til dæmis frábær aðgerð sem myndi nýtast þessum hópi vel.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Tár, bros og takkaskór.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég er mjög mikill Messenger-kall. Símtöl eru mjög fín ef þau hafa tilgang. Ég þoli ekki að spjalla í síma.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Þó við séum ólíkur hópur eru engar skoðanir settar í skúffu. Ætli sú umdeildasta sé ekki að ég held með Manchester United. Það eru helvíti margir sem halda með Liverpool á listanum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Það væri tungumál. Ég væri til í að geta talað reiprennandi spænsku.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Það er kannski ekkert svo umdeilt, en ég myndi vilja taka upp þráðinn við sveitarfélögin hér í kring og kanna fyrir alvöru hvort vilji sé til að sameinast.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég spurði hana hvað væru margir á kjörskrá á Akureyri.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég get unnið með öllum!“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég get verið mjög áttavilltur og síðasta sumar, á leið minni frá Reykjavík heim til Akureyrar, tókst mér að snúa óvart við. Ég stoppaði í Borgarnesi, hoppaði inn til að ná mér í langloku og keyrði svo óvart aftur til baka. Ég fattaði það ekki fyrr en ég sá álverið í Straumsvík. Þetta er því miður sönn saga.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Veðrið! Þessi var auðveld.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég þori varla að segja frá því, verandi 36 ára faðir … en það er hvítur Monster.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það fer ekkert í taugarnar á mér. Það er pottþétt margt sem mætti gerast hraðar, en ég hef ekki verið að láta stjórnun Akureyrar fara í taugarnar á mér.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að gera Akureyri að besta bæ í heimi.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Losing a Friend með hljómsveitinni Nylon.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Þau eru eflaust mörg, en ekkert sem mér dettur í hug svona í fljótu bragði.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Sumir kalla mig Óda og ég kann vel við það. Pabbi er alltaf kallaður Ódi.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Eru loforð ekki til þess að standa við þau?“