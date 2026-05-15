„Ég viðurkenni fúslega að ég hefði viljað takast á við þennan sársauka betur,“ segir tónlistarmaðurinn og leikstjórinn Aron Ingi Davíðsson. Aron, sem er þrjátíu ára gamall og hefur komið víða við í senunni. Hann var meðal annars einn af forsprökkum Áttunnar og bjó um stund í Los Angeles til að læra leikstjórn og handritsgerð. Nú er hann að vinna að eigin tónlistarferli og var að gefa út lagið Gleyma þér.
Blaðamaður ræddi við Aron um tónlistina og tilveruna.
Lagið fjallar um samband sem er komið á endastöð og hugmyndina um að fá að gleyma því í eina nótt.
Í viðlaginu syngur Aron: „Í kvöld ætla ég að gleyma þér, mun ekki hugsa um þig, sama þótt þú haldir það.“
„Viðfangsefnið er að sleppa tökunum á öllum áhyggjum, allt frá reikningum yfir í ástarsorg, og fara út að dansa eins og enginn sé að horfa á þig, segir Aron og bætir við að popplögin Dancing On My Own með Robyn og Better Off Alone með Alice DJ hafi alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá sér. Innblásturinn er því skýr en Aron fann hjá sér þörf til að skapa eftir mikil áföll.
„Ég gekk í gegnum mikla erfiðleika í fyrra. Þetta var erfiðasta ár lífs míns. Fyrst greindist amma mín með krabbamein og féll frá. Amma var eins og hinn helmingurinn minn alla mína ævi og minn helsti stuðningsmaður. Svo var ég á svipuðum tíma að ganga í gegnum skilnað. Ég viðurkenni fúslega að ég hefði viljað takast á við þennan sársauka betur.“
Tónlistin varð mikil haldreipi fyrir Aron á þessum tíma.
„Hún var eins og lyf fyrir mín og mín stoð og stytta. Ég hef í nokkur ár verið að æfa mig mikið í söngnum til að þora að taka þetta skref að verða tónlistarmaður.
Ég er rosalega ánægður með þetta fyrsta lag, mér finnst þetta vera grípandi danslag sem endurspeglar erfiðleikana og þá þrautseigju sem ég hef reynt að tileinka mér. Ég stefni svo á að gefa út plötu í sumar og held ekkert aftur af tilfinningunum.“
Aron fékk mikinn fagmann með sér í lið við gerð lagsins.
„Lárus Örn Arnarsson pródúserar lagið en hann hefur mikið unnið í Angeles og með mörgum stórstjörnum í tónlistarbransanum á borð við rapparann Ty Dolla Sign. Hann er í tvíeyki sem kallar sig DaysOf1993 en samvinna hans og Arons hófst fyrir tæpum þremur árum.
Ég er svo þakklátur fyrir hann og fyrir það að hann hafi haft trú á verkefninu. Hann lætur mér alltaf líða eins og þetta skipti hann miklu máli. Lárus var eini sem sýndi þessu verkefni áhuga á sínum tíma og mér fannst ótrúlegt hvað hann var til í að fara alla leið með þetta. Það er smá munur á Ty Dolla Sign og Aroni Inga,“ segir Aron og hlær.
Að lokum segist hann hlakka til að fara lengra með verkefnið.
„Ég vil komast eins langt og ég get með þennan tónlistardraum. Við erum að leggja lokahönd á næsta lag sem ætti að koma út í júní og ef fer eftir plani kemur platan út í byrjun júlí.“
Aron Ingi Davíðsson vakti athygli sem einn af eigendum og meðlimum Áttunnar á sínum tíma. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá en Aron flutti meðal annars til Los Angeles til að læra leikstjórn og handritsgerð við New York Film Academy. Nú vinnur hann að því að skrifa þáttaseríu með framleiðslufyrirtækinu ZikZak þar sem Sigurjón Sighvatsson er yfirframleiðandi en um er að ræða unglingaseríu sem kemur inn á ýmis málefni og byggir á persónulegri reynslu. Blaðamaður tók púlsinn á Aroni Inga.