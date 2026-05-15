Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir er oddviti Vinstri grænna á Akureyri.
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir er fædd og uppalin á Akureyri. Jana er gift Tryggva Hallgrímssyni og saman eiga þau eina tveggja ára stelpu, Arnhildi Öglu. Tryggvi á dóttur úr fyrra hjónabandi, Kötlu. Þau eiga líka íslenska fjárhundinn Röskvu.
Jana er stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri, með B.Sc. gráðu í efnafræði frá Háskóla Íslands, MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun frá Háskólanum á Bifröst og diplómu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Jana hefur mest megnis unnið í ferðaþjónustu, en hún var hótelstjóri á Edduhótelum í fimm sumur, hefur starfað á veitingastöðum, bílaleigu, í frístund og á leikskóla.
Jana leggur helst áherslu á að náttúruvernd hefjist í heimabyggð, að félagslegur jöfnuður sé grundvöllur góðs samfélags og að geðrækt sé málefni sveitarfélaga jafnt sem ríkisins. Menning er aðdráttarafl góðra samfélaga og því nauðsynlegt að styðja betur við grasrót og listnám barna og ungmenna.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ég myndi held ég hvergi annars staðar vera, en ef ég þyrfti að velja myndi ég líklegast búa í Neskaupsstað.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég las Maður sem heitir Ove liggjandi í aftursæti á Isuzu Trooper í misheppnuðustu útilegu ævi minnar og grét, yfir bókinni, ekki misheppnuðu útilegunni. Sú bók fer alveg í topp 5. Annars er ég forfallinn Yrsu aðdáandi og elska góða krimma.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í því samhengi þyrfti að skoða ólögbundin verkefni sveitarfélagsins og yfirbygginguna.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Aukinn stuðningur inní skólakerfið og tryggja fötluðum börnum aðgengi að öllu frístunda-, íþrótta- og æskulýðsstarfi.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Kona sem heitir Jana“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Það er alltaf gott veður í Akureyrarbæ“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Lífeyrisskuldbindingar, en ég held raunverulega að það sé ekki hægt að skilja þær. Svo ætli ég velji ekki að vera sérfræðingur í velferðarmálum.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Auka stuðning við grasrót menningar og lista“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég tók saman umræðupunkta af fundi“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Flestar stjórnmálahreyfingar koma nú til greina sem vilja auka jöfnuð í samfélaginu og tryggja mannréttindi fólks. Ég held að ég ætti erfitt með að vinna með Miðflokknum vegna stefnu flokksins í mannréttindamálum.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég setti einu sinni skol í hárið í mér og varð eins og Eiríkur Hauksson eftir skerpingu, það eru mistök sem ég geri ekki oftar en einu sinni.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Fólkið, nálægðin við náttúruna og stuttar vegalengdir.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég borða yfirleitt ekki morgunmat, en er að reyna að bæta mig og fæ mér þá egg og brauð, eða allavega eitthvað prótein.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Mér finnst skorta á framtíðarsýn með hagsmuni allra íbúa sveitarfélagsins að leiðarljósi.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Auka stuðning við menningu og listir, efla almenningssamgöngur og planta nytjarunnum í bæjarlandinu.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„The Promise með Sturgill Simpson, við maðurinn minn vönguðum við það í brúðkaupsveislunni okkar.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Að fara ekki eftir samþykktum stefnum bæjarins t.d. þegar kemur að umhverfis- og loftslagmálum og að meta ekki áhrif ákvarðana á mismunandi hópa.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Jana Samúel, gleraugun hafa verið eitthvað kámug hjá skólastjóranum í 5. bekk þegar hann las upp bekkjarlistana á skólasetningu.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég kann illa við innihaldslaus loforð, en ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að standa við eins mörg og ég get.“