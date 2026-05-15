Oddvitaáskorunin: „Baunateljarinn“

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ásdís Kristjánsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Ég heiti Ásdís Kristjánsdóttir og er fædd árið 1978. Ég er bæjarstjóri Kópavogs og oddviti Sjálfstæðismanna í Kópavogi. Ég er bæði með verkfræði- og hagfræðimenntun og áður en ég tók við sem bæjarstjóri hafði ég starfað í sextán ár í íslensku atvinnulífi, starfaði í bankakerfinu og hjá Samtökum atvinnulífsins. Þá hef ég setið í stjórnum fyrirtækja og gegnt trúnaðarstörfum fyrir stjórnvöld.
Ég er gift Agnari Tómasi Möller, verkfræðingi og sagnfræðinema, og saman eigum við þrjú börn, Tómas (17), Thelmu Sigríði (17) og Kristján (14).
Ég hef brennandi áhuga á samfélagi okkar og mín menntun og reynsla hefur nýst vel í starfi mínu sem bæjarstjóri á þessu kjörtímabili. Kópavogsbær er framúrskarandi bær og hefur sýnt forystu á svo mörgum sviðum á þessu kjörtímabili þannig að eftir því er tekið. Við Sjálfstæðismenn höfum sýnt í verki að við látum verkin tala og viljum halda áfram að þjóna Kópavogsbúum og byggja upp okkar öfluga bæjarfélag.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í Laugarási þar sem sumarhúsið okkar er.“
Hver er uppáhaldsbókin þín?
„Ég les allar bækur eftir Lilju Sigurðardóttur. Það skemmir ekki fyrir að hún er Kópavogsbúi og bæjarlistamaður Kópavogs árið 2023.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Þjónusta sem ekki er grunnþjónusta. Við höfum hagrætt á kjörtímabilinu, við fækkuðum pólitískum fundum og lækkuðum laun bæjarfulltrúa, þar með talin laun bæjarstjóra. Þá höfum við sparað stöðugildi með aukinni sjálfsafgreiðslu og farið í skipulagsbreytingar í stjórnsýslunni. Það er vel hægt að fara betur með fé skattgreiðenda án þess að skerða þjónustu á móti og á það höfum við Sjálfstæðismenn í Kópavogi lagt ríka áherslu á allt kjörtímabilið.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi forgangsraða á sviði velferðar undir málefnum fatlaðs fólks en málaflokkurinn er vanfjármagnaður af hálfu ríkisins. Sveitarfélög hafa lengi kallað eftir því að ríkið standi við sínar skuldbindingar og tryggi fullfjármögnun málaflokksins.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Baunateljarinn“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Að hringja er að jafnaði betra nema á kvöldin, ég fer mjög snemma að sofa til að ná góðri hvíld á annasömum dögum. Því mæli ég frekar með skilaboðum eftir klukkan 20.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Flokkurinn minn er það breiður að það eru eflaust eitthvað af mínum skoðunum óvinsælar hjá sumum flokksmönnum.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að spila golf. Við hjónin erum að byrja golfi en mig óar smá fyrir öllum tímanum sem mun fara í að gera mig leikfæra. Golfíþróttin er ört stækkandi sport og við hjónin áttum okkur á því að við verðum að setja í forgang að verða leikfær svo við missum ekki af öllum þeim vinahittingum sem eru fram undan tengdar sportinu. Þá er gaman að segja frá því að við Sjálfstæðismenn í Kópavogi viljum finna nýjan golfvöll í bæjarfélaginu, enda gengur ekki að næststærsta sveitarfélagið sé ekki með fleiri en níu holur í bænum. Ef við gegnum áfram forystu verður bætt úr því.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Þessi spurning kemur fjórum árum of seint. Við fórum í alvöru kerfisbreytingar í leikskólum bæjarins og innleiddum Kópavogsmódelið á fyrsta ári okkar á þessu kjörtímabili. Við vissum að sú breyting yrði umdeild til að byrja með og því lögðum við áherslu á að fara í breytingarnar strax á fyrsta ári. Nú þremur árum síðar höfum við náð þeim árangri sem að var stefnt með Kópavogsmódelinu. Leikskólar í Kópavogi eru fullmannaðir, lokunardagar heyra sögunni til og við erum að bjóða í fyrsta skipti 12 mánaða leikskólapláss.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Við að bera saman ársreikninga sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Samstarfið við Framsóknarflokkinn hefur augljóslega gengið vel en annars ætla ég bara að halda þessum spilum þétt að mér og útiloka ekkert. Við förum í samstarf með þeim flokkum sem eru með áþekkar áherslur og við Sjálfstæðismenn í Kópavogi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Það snýst líklega flest um svokallaðar „impúlsífar verslunarákvarðanir“. Extraloppan hefur þó friðað samvisku mína hvað þetta varðar.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Í Kópavogi eru lægstu fasteignagjöld allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sundleikfimi eldri borgara og „Virkni og vellíðan“ eru algjörlega framúrskarandi. Kópavogsmódelið er lausn sem virkaði við erfiðum vandamálum í leikskólamálum sem öll stærri sveitarfélög hafa þurft að glíma við. Að því sögðu er þjónusta Kópavogs við íbúa sína almennt með því besta sem gerist á öllum sviðum meðal sveitarfélaga.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Rótsterkur haframacchiato með ristuðu brauði og parmesan hefur verið á matseðlinum núna í nokkuð langan tíma.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Langir fundir.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Við Sjálfstæðismenn lögðum fram hundrað loforð fyrir fjórum árum síðan, þau loforð eru svo gott sem búin. Við ætlum á næstu fjórum árum að klára fimmtíu loforð sem eru verkefni sem eiga það sameiginlegt að auðvelda og einfalda líf Kópavogsbúa og gera okkar frábæra bæ enn betri. Við höfum sýnt að við látum verkin tala og kjósendur geta treyst því að við stöndum við gefin loforð.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Þú stendur alltaf með mér“ sem Emilíana Torrini og Sigtryggur Baldursson syngja saman en þau eru bæði Kópavogsbúar og gaman að segja frá því að Emilíana Torrini er bæjarlistamaður Kópavogs 2026.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi und
anfarin ár?
„Sem betur fer dettur mér ekkert í hug.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Baunateljarinn“ sem tengist því að ég legg ríka áherslu á að standa vörð um skattfé Kópavogsbúa og rekstur sveitarfélagsins. Góðum rekstri höfum við skilað til íbúa í formi lægri fasteignagjalda og bættrar þjónustu.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við Sjálfstæðismenn höfum sýnt fram á að við stöndum við gefin loforð. Að sjálfsögðu ætlum við að standa við öll okkar loforð á næstu fjórum árum fáum við umboð til að stýra áfram okkar frábæra bæ.“