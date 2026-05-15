Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Kjartan Atli er oddviti Samfylkingarinnar í Garðabæ.
Ég heiti Kjartan Atli og er oddviti Samfylkingarinnar í Garðabæ. Við Pálína María Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri og íþróttahetja (auk margra annarra titla), eigum tvær dætur. Klara Kristín er 16 ára og stundar knattspyrnu í framúrskarandi akademíu í Bandaríkjunum og Kara Gunnlaug er fimm ára og stundar fótbolta og fimleika af krafti og byrjar í grunnskóla í haust.
Ég ólst upp á Álftanesi og hef búið í Garðabæ langstærstan hluta minnar ævi. Skólaferillinn hófst í Álftanesskóla, þaðan fór ég í Garðaskóla og gekk svo í Fjölbrautaskólann í Garðabæ að loknu grunnskólanámi. Ég er með BA-gráðu í stjórnmálafræði og skrifaði lokaritgerðina mína um stjórnmálasögu Álftaness.
Mitt fyrsta starf að loknu stjórnmálafræðináminu var að kenna í Álftanesskóla. Ég hef svo lengst af starfað við fjölmiðlun. Fyrst í blaðamennsku og síðar færði ég mig yfir á ljósvakamiðla. Samhliða þessu hef ég þjálfað körfubolta í um 20 ár, fyrir bæði Stjörnuna og Álftanes. Einnig má nefna ritstörf, en ég hef skrifað sex bækur, þar af tvær skáldsögur fyrir börn og unglinga.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Fáskrúðsfirði eða Keflavík. Ég féll fyrir Fáskrúðsfirði þegar ég lék knattspyrnu með Leikni og hef alltaf borið hlýjan hug til Keflavíkur, en þar ólst pabbi minn upp.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„1984 eftir George Orwell hafði mikil áhrif á mig þegar ég las hana 15 ára, ég hef lesið hana oft síðan og gef hana gjarnan í gjöf. Eina bókin sem fangaði huga minn af svipuðum krafti er The Picture of Dorian Gray eftir Oscar Wilde. Svona… þegar ég horfi á þetta svar sé ég að breyskleiki mannverunnar vekur greinilega upp áhuga hjá mér.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Við myndum alltaf byrja á yfirbyggingu og hlífa grunnþjónustu.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Við munum forgangsraða í þágu barnafjölskyldna og lækka kostnað þeirra þegar kemur að leikskólagjöldum, frístund og svo myndi ég vilja hækka hvatapeninga. Á sama tíma myndi ég vilja byrja að skipuleggja fleiri þjónustuíbúðir í heilsusamlegu og líflegu umhverfi fyrir eldri Garðbæinga.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Hugsum þetta aðeins“ væri titillinn ef Pálína og sumir aðrir í kringum mig fengju að velja. Ég gríp í þessa setningu þegar ég finn að langt er í góða niðurstöðu, hvort sem það er í einhverjum ákvörðunum eða í skapandi vinnu. Mikilvægt að ana ekki að neinu en taka rétta ákvörðun! Með þessu þá kaupir maður tíma, kemst í 30 þúsund fetin og getur séð heildarmyndina.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, ekki spurning. En auðvitað eru skilaboðin góð til síns brúks, sérstaklega ef það eru talskilaboð!“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég legg það í vana minn að segja það sem mér liggur á hjarta og enginn gert athugasemd við það.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég átti mér þann draum að vera veðurfræðingur þegar ég var yngri. Í 3. bekk fengum við í bekknum það verkefni að teikna okkur í framtíðinni. Ég teiknaði sjálfan mig með yfirvaraskegg, haldandi á priki að segja veðurfréttir í sjónvarpinu. Gaman væri ef þessi draumsýn yrði að veruleika.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi beita mér fyrir því að klukkurnar í turninum á Garðatorgi yrðu lagaðar. Ég viðurkenni að þetta yrði umdeild ákvörðun, enda er manni alveg farið að þykja vænt um þær í núverandi ástandi.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að fletta upp hvort Wim Hof ætti tvíburabróður. Annars nota ég gervigreindina í útreikninga á tölum sem ég finn til og við ýmislegt annað. Þetta er gott tól ef maður nýtir það rétt.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við leggjum áherslu á að lækka gjöldin á barnafólk í Garðabæ sem eru ein þau hæstu á höfuðborgarsvæðinu, opna bókhald bæjarins og bæta þjónustu við eldri Garðbæinga. Þeir flokkar sem eru til í þær áherslur með okkur viljum við vinna með.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Gangur lífsins felst í að leiðrétta eigin mistök. Líklega sé ég mest eftir því að hafa ekki farið í skóla í Bandaríkjunum þegar ég átti einhvern möguleika á því sem ungur maður. Þess vegna gleður það mig einstaklega að eldri dóttir mín hafi látið vaða, enda blómstrar hún í nýjum aðstæðum!“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Hvar á ég að byrja? Útsýnið og gönguleiðirnar í Urriðaholtinu heilla mjög. Sumarkvöld á Álftanesi eru vídd inn í nýja tilveru. Hjólaleiðin á milli Mýrahverfsins og Akrahverfisins og út að Sjálandinu er í miklu uppáhaldi. Það er svo margt sem kemur í hugann. Íþróttastarfið er líka algjörlega magnað. Svo er metnaðurinn í bæjarsálinni mjög heillandi.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ekkert. Koffínið kemur mér af stað inn í daginn og svo borða ég yfirleitt í kringum hádegið.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Hvað það er dýrt að eiga börn í bænum. Leiksskólagjöld, frístund fyrir börn og önnur gjöld sem leggjast á barnafjölskyldur eru of há. Eins finnst mér við ekki hafa náð að skapa bæjarbrag og sameina alla byggðarkjarnana þrjá. Það er mikilvægt til framtíðar að hugsa á þeim nótum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Okkar stefnumál eru þannig að það er hægt að ganga beint til verka. Setja fókus á skólana, lækka álögur á barnafólk og skipuleggja lífsgæðakjarna fyrir eldri Garðbæinga. Þetta eru allt aðkallandi verkefni. Samfélagið okkar þarf á því að halda.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Fyrsta lagið sem kemur upp í hugann er lagið If I ain‘t got you með Alicia Keys. Kjöraðstæður lagsins eru í saunu, í gusu hjá Pálínu, þá renna tónarnir mjúklega um allan líkamann.
Annars hlusta ég mest á rapptónlist og þar koma mörg lög til greina, fer bara eftir skapi. Lagið Be með Common yrði þó fyrir valinu ef ég ætti að velja eitt.
En ég gæti ekki sleppt því að nefna Láttu þér líða vel með Stjórninni. Það er yfirleitt ofarlega á árlega listanum á Spotify yfir þau lög sem ég hlusta mest á. Kemur manni alltaf í gírinn.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég vil frekar tala um ákvarðanir sem má takast á um, fremur en mistök. Hér hafa til dæmis verið teknar ákvarðanir um að barnafjölskyldur borgi meira en í öðrum sveitarfélögum. Þetta er hugmyndafræði sem ég er ósammála og vil að hafa áhrif á.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Þeir erlendu leikmenn sem ég hef þjálfað kalla mig alltaf „Coach“ (eins og tíðkast gjarnan í Bandaríkjunum). Nafnið Kjartan reynist mörgum erfitt í framburði! Mér þykir vænt um að vera kallaður „Coach“, því að vera þjálfari er mikilvægt hlutverk sem ég er þakklátur að hafa fengið að gegna.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Okkar stefnuskrá er full af mikilvægum málum sem við munum berjast fyrir frá fyrsta degi kjörtímabils. Við erum tilbúin að bretta upp ermar og starfa í þágu Garðbæinga.“