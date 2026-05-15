Sveinn Andri Sveinsson og Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir hafa fest kaup á ótrúlegri íbúð á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er staðsett á Hafnartorgi, steinsnar frá höfuðstöðvum Landsbankans.
Smartland greinir frá. Þar kemur fram að parið hafi keypt íbúðina af Steinari Guðmundssyni og Katrínu Heiðar sem hafi tekið íbúð Sveins Andra að Hávallagötu upp í. Uppsett verð fyrir íbúðina í Reykjastræti hafi verið 210 milljónir króna en íbúðin er 147,3 fermetrar að stærð.
Líkt og Vísir greindi frá byrjaði parið saman í fyrra. Ljóst er að lífið leikur við þau en þau fluttu fyrst inn saman í október síðastliðnum.