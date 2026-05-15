Oddvitaáskorunin: Ron Burgundy sá fyndnasti

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Einar Þorsteinsson er oddviti Framsóknar í Reykjavík.
Ég er giftur Millu Ósk Magnúsdóttur og á fjögur börn, tvær stelpur 19 og 13 ára úr fyrra hjónabandi og tvo drengi með Millu, 4 ára og 9 mánaða. Ég bý í Seljahverfinu og elskum að búa í friðsælu rólegu úthverfi. Ég gekk í MR og lærði síðan stjórnmálaflæði og stjórnsýslufræði í kjölfarið. Ég starfaði á Rúv í 18 ár en bauð mig fram fyrir Framsókn fyrir kosningarnar um vorið 2022. Ég er miðjumaður og býð mig fram til þess að láta gott af mér að leiða. Ég berst fyrir því að mæta þörfum borgarbúa en forræðishyggja og lausatök í stjórnun borgarinnar fara í mínar fínustu taugar. Ég vil einfalda líf fjölskyldnanna í borginni og mæta þörfum fólks frekar en að reyna að breyta því hvernig fólk lifir sínu lífi. Ég hef gaman af krefjandi verkefnum og er þakklátur fyrir að fá tækifæri til þess að þjóna borgarbúum.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í Dölunum, Hörðudal, þar hafa mamma og pabbi byggt upp yndislega aðstöðu og það er mikil fegurð á þessu svæði.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Bókin um hlátur og gleymsku eftir Milan Kundera“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Þegar ég var borgarstjóri lét ég gera úttekt á rekstri allra sviða borgarinnar og þar voru aldeilis tækifæri til að skera niður. Ég myndi strax hefjast handa við að koma þessu til framkvæmda.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi fara strax í að bæta útileikvelli fyrir barnafjölskyldur. Einfalt og þarf ekki að kosta mikið. Gangstéttir eru líka mjög ofarlega á lista en þær munu kosta meira en 100 milljónir.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Það er svo margt eftir að það er ótímabært að ákveða það!“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, ég er svo lengi að pikka á símann.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég gæti sætt mig við áfengi í verslanir með stífum skilyrðum. En ég átta mig á því að það eru mjög skiptar skoðanir um það í okkar flokki.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég hugsa að ég væri snöggur að mastera tónsmíði.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Annars vegar að ráðast í skipulagsbreytingar á sviðum og ráðum borgarinnar, og hins vegar að breyta deiliskipulagi Borgarlínu á Suðurlandsbraut.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég var á hlaupum milli pallborða og þurfti mjög skjótan undirbúning.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Markmiðið frá upphafi hefur verið að mynda meirihluta frá miðju til hægri. Það var ekki hægt eftir síðustu kosningar, og gekk ekki heldur eftir að ég sprengdi meirihlutann. Ég fann það í síðasta meirihluta að vinstri flokkarnir í borginni voru ekki til í þær nauðsynlegu breytingar sem þarf - og því myndi ég ekki mynda aftur meirihluta með þeim.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég hefði átt að prófa að búa erlendis fyrr á ævinni.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Í Reykjavík er öflugri gróska í menningarlífinu bæði í opinberum stofnunum og grasrótarstarfi. Við tökum einnig betur en aðrir utan um fólk með alvarlegar fíkni- og geðraskanir þótt við megum alltaf gera betur fyrir þann hóp. Þetta gæti orðið langur listi enda er Reykjavík höfuðborg, flestir ferðamenn koma til borgarinnar og því byggist upp mikil þjónusta eins og veitingastaðir og afþreying.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég borða almennt ekki morgunmat en drekk svona 2-3 kaffibolla á fyrstu klukkutímum dagsins.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það fer í taugarnar á mér að finna hvað grunnþjónusta er ekki í forgangi hjá núverandi meirihluta. Við eigum að setja verkefni eins og sorphirðu, snjómokstur, hreinsun gatna og viðhald gangstétta í forgang. Svo hefur meirihlutinn undir stjórn Samfylkingar ótrúlegan áhuga á því að fara í áhættufjárfestingar eins og leikskólann Brákarborg eða vilja byggja selalaug sem enginn er að kalla eftir. Við eigum bara að setja orkuna í að veita góða þjónustu, standa með leik- og grunnskólum, íþróttum og velferðarþjónustu fyrir unga og aldna. Einfalda líf fjölskyldunnar.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Það er algjörlega raunhæft að ná aftur tökum á rekstri borgarinnar, og það er líka raunhæft að bæta þjónustuna samhliða. Við í Framsókn höfum gert það áður, og við kunnum að gera það aftur.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég á mjög mörg uppáhalds lög, en ég tek alltaf Scorpions - Winds of change í Karaoke.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Stærstu nýlegustu mistökin eru að klúðra þeim árangri sem við í Framsókn náðum með fjármál borgarinnar, að snúa við 16 milljarða halla í 5 milljarða í afgang. Á einu ári tekst meirihlutanum að skila ársreikningi með rúmlega 5 milljarða halla. Það eru gríðarleg vonbrigði.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ron Burgundy var ég oft kallaður þegar ég var enn fréttamaður, mér fannst það skemmtilegt af því það er einhver fyndnasti karakter í bíómynd sem hefur verið skrifaður.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Hlusta á borgarbúa. Við sem stýrum borginni gerum það í umboði borgarbúa, við verðum að hlusta á þeirra vilja og þarfir en ekki stöðugt að reyna að breyta þeim.“