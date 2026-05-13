Andri Lucas skrifar undir langtímasamning

Íslenski landsliðsframherjinn í fótbolta, Andri Lucas Guðjohnsen, hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við enska B-deildar liðið Blackburn Rovers.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Blackburn Rovers í dag en fyrsta tímabili Andra Lucasar sem leikmaður Blackburn lauk nú á dögunum þar sem að Blackburn endaði í 20.sæti í 24 liða deild og var fimm stigum frá fallsæti.
Meiðsli settu strik sinn í reikninginn hjá Andra Lucasi á seinni hluta tímabilsins en fyrir áramót raðaði hann inn mörkum fyrir Blackburn, skoraði sjö mörk í ellefu leikjum og náði að heilla forráðamenn liðsins.
Þessi 24 ára gamli leikmaður gekk í raðir Blackburn frá Gent síðasta sumar og hefur spilað 39 leiki fyrir íslenska landsliðið, skorað tíu mörk.