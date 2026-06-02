Ein stærsta stjarna íranska fótboltalandsliðsins var ekki valin í 26 manna hópinn fyrir komandi heimsmeistaramót.
Sautján leikmenn spila heima í Íran en stjörnuframherjinn Mehdi Taremi, sem spilar með Olympiacos í Grikklandi, var meðal níu leikmanna sem spila erlendis.
Óvæntu fréttirnar eru að samherji hans í framlínunni á HM 2022, Sardar Azmoun, var ekki valinn í hópinn.
Sardar Azmoun hefur skorað 57 mörk í 91 landsleik og er þriðji markahæsti leikmaðurinn í sögu íranska landsliðsins.
Amir Ghalenoei, þjálfari íranska landsliðsins, tók Azmoun út úr hópnum í mars, að sögn, vegna færslu á samfélagsmiðlum sem reitti írönsk yfirvöld til reiði í yfirstandandi stríði við Bandaríkin og Ísrael.
Liðsfélagi hans hjá Shabab Al-Ahli í Dúbaí, Saeid Ezatolahi, var hins vegar valinn.
The reason Sardar Azmoun and Allahyar Sayyadmanesh will not play for Iran at the World Cup.Politics will always be mixed with football in Iran.End of story. pic.twitter.com/kXXu0tc5uU— Persian Culer 🇮🇷 (@Persian_Culer) May 16, 2026
Í hópnum eru fimm leikmenn sem spila með félagsliðum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, tveir í Belgíu, Taremi í Grikklandi og einn í Rússlandi. Dennis Dargahi, sem spilar í Belgíu, er á opinberum leikmannalista en er þekktur sem Dennis Eckert Ayensa hjá félagsliði sínu Standard Liege.
Íranar undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í æfingabúðum í Antalya í Tyrklandi, áður en áætlað er að halda á föstudag til bækistöðva liðsins á mótinu í Tijuana í Mexíkó.
Íranar vísuðu til flókinna vegabréfsáritunarmála til að komast inn í Bandaríkin og fengu samþykki FIFA fyrir tíu dögum til að flytja sig frá fyrirhuguðum æfingabúðum í Tucson í Arizona.
Íran spilar tvo leiki í G-riðli heimsmeistaramótsins á SoFi-leikvanginum í Inglewood í Kaliforníu – gegn Nýja-Sjálandi 15. júní og Belgíu sex dögum síðar – og fer síðan til Seattle til að mæta Egyptalandi 26. júní á Lumen Field.
Íran og Bandaríkin gætu mæst í 32-liða úrslitum 3. júlí á heimavelli Dallas Cowboys í Arlington í Texas, ef bæði lið lenda í öðru sæti í sínum riðli, þótt Íranar hafi aldrei komist upp úr riðlakeppninni á heimsmeistaramóti.
😳 VOCÊ SABIA?Sardar Azmoun não estará na Copa do Mundo pelo Irã.O atacante publicou uma foto com o governante de Dubai, apagou depois, mas a repercussão foi tratada como “deslealdade” por parte da imprensa local.📊 Pela Seleção do Irã:57 gols91 jogosAzmoun atua no… pic.twitter.com/5f2uVrgncg— Mercado Da Bola News (@MercadoBola7) June 1, 2026
