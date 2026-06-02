Missir af HM í fót­bolta vegna samfélagsmiðlafærslu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sardar Azmoun, til hægri, með símann á lofti í liðsferðalagi þegar hann var leikmaður Roma vorið 2024. Getty/Fabio Rossi

Ein stærsta stjarna íranska fótboltalandsliðsins var ekki valin í 26 manna hópinn fyrir komandi heimsmeistaramót.

Sautján leikmenn spila heima í Íran en stjörnuframherjinn Mehdi Taremi, sem spilar með Olympiacos í Grikklandi, var meðal níu leikmanna sem spila erlendis.

Óvæntu fréttirnar eru að samherji hans í framlínunni á HM 2022, Sardar Azmoun, var ekki valinn í hópinn.

Sardar Azmoun hefur skorað 57 mörk í 91 landsleik og er þriðji markahæsti leikmaðurinn í sögu íranska landsliðsins.

Amir Ghalenoei, þjálfari íranska landsliðsins, tók Azmoun út úr hópnum í mars, að sögn, vegna færslu á samfélagsmiðlum sem reitti írönsk yfirvöld til reiði í yfirstandandi stríði við Bandaríkin og Ísrael.

Liðsfélagi hans hjá Shabab Al-Ahli í Dúbaí, Saeid Ezatolahi, var hins vegar valinn.

Í hópnum eru fimm leikmenn sem spila með félagsliðum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, tveir í Belgíu, Taremi í Grikklandi og einn í Rússlandi. Dennis Dargahi, sem spilar í Belgíu, er á opinberum leikmannalista en er þekktur sem Dennis Eckert Ayensa hjá félagsliði sínu Standard Liege.

Íranar undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í æfingabúðum í Antalya í Tyrklandi, áður en áætlað er að halda á föstudag til bækistöðva liðsins á mótinu í Tijuana í Mexíkó.

Íranar vísuðu til flókinna vegabréfsáritunarmála til að komast inn í Bandaríkin og fengu samþykki FIFA fyrir tíu dögum til að flytja sig frá fyrirhuguðum æfingabúðum í Tucson í Arizona.

Íran spilar tvo leiki í G-riðli heimsmeistaramótsins á SoFi-leikvanginum í Inglewood í Kaliforníu – gegn Nýja-Sjálandi 15. júní og Belgíu sex dögum síðar – og fer síðan til Seattle til að mæta Egyptalandi 26. júní á Lumen Field.

Íran og Bandaríkin gætu mæst í 32-liða úrslitum 3. júlí á heimavelli Dallas Cowboys í Arlington í Texas, ef bæði lið lenda í öðru sæti í sínum riðli, þótt Íranar hafi aldrei komist upp úr riðlakeppninni á heimsmeistaramóti.

