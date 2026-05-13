Stjarnan tryggði sér sæti í átta liða úrslitum Mjólkurbikars karla er liðið vann 2-1 sigur gegn KR á Samsung-vellinum í kvöld.
Óhætt er að segja að fyrri hálfleikurinn hafi boðið upp á mikla skemmtun. Þrátt fyrir sterka byrjun heimamanna voru það gestirnir í KR sem náðu forystunni strax á sjöundu mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson kom boltanum í netið eftir klaufagang í varnarlínu Stjörnunnar.
Emil Atlason var hins vegar fljótur að núlla út forystu KR-inga þegar hann kom boltanum í netið fjórum mínútum síðar. Emil skallaði þá aukaspyrnu Daníels Finns Matthíassonar framhjá Halldóri Snæ Georgssyni í marki KR.
Heilt yfir voru Stjörnumenn svo sterkari aðilinn það sem eftir lifði fyrri hálfleiks, en bæði lið fengu þó sín færi til að skora.
Þriðja mark leiksins leit þó ekki dagsins ljós fyrr en á 44. mínútu þegar Emil Atlason skoraði annað mark sitt, nú eftir stoðsendingu frá Birni Snæ Ingasyni.
KR-ingar fengu svo heldur betur færi til að jafna metin í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar áðurnefndur Birnir Snær braut á Gyrði Hrafni Guðbrandssyni innan vítateigs og vítaspyrna dæmd.
Aron Sigurðarson fór á punktinn, en Árni Snær Ólafsson sá við honum í markinu. Alexander Rafn Pálmason tók frákastið og var einn fyrir opnu marki, en hitti boltann illa og skot hans yfir. Stjörnumenn sluppu því með skrekkinn og staðan í hálfleik 2-1, heimamönnum í vil.
Síðari hálfleikur var hins vegar töluvert meiri skák en sá fyrri. Stjörnumenn lögðust aðeins aftar á völlinn og nú var komið að KR-ingum að stjórna ferðinni.
Gestirnir í KR fengu að klappa boltanum í kringum vítateig Stjörnumanna stóran hluta seinni hálfleiksins, en þéttur varnarmúr Stjörnunnar hélt vel. KR-ingar sköpuðu sér í það minnsta lítið af færum framan af seinni hálfleiknum.
KR-ingar vildu fá vítaspyrnu þegar rétt rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum þegar Eiður Gauti fór niður innan væitateigs. Ekkert dæmt, en mögulega höfðu gestirnir eitthvað til síns máls.
Skemmst er frá því að segja að KR-ingar náðu ekki að skapa sér færið sem þurfti til að jafna leikinn og því varð niðurstaðan 2-1 sigur Stjörnunnar. Stjarnan er því á leið í átta liða úrslit bikarsins, en KR-ingar eru úr leik.
KR-ingar fengu vægast sagt dauðafæri til að jafna metin í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar brotið var á Gyrði innan vítateigs. Árni Snær sá hins vegar við Aroni Sigurðarsyni af vítapunktinum, og færið sem Alexander Rafn klikkaði á þega hann tók frákastið. Maður minn lifandi.
Við verðum að nefna Emil Atlason, sem skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna í kvöld, en það voru margir í liði heimamanna sem skiluðu góðri vakt. Guðmundur Kristjánsson var frábær í bakverðinum og vítavarsla Árna Snæs hélt Stjörnunni miklu meira en á lífi í lok fyrri hálfleiks. Það eru margir aðrir, en þetta voru aðeins nokkur nöfn eins og segir í laginu.
Aron Sigurðarson og Alexander Rafn Pálmason naga sig hins vegar líklega í handabökin eftir að hafa mistekist að jafna metin undir lok fyrri hálfleiks.