„Mann fyrir mann eigum við að vinna þá“

Guðmundur Kristjánsson, fyrirliði Stjörnunnar, segir að liðið hafi átt skilið að fara áfram eftir að Stjarnan sló KR út úr Mjólkurbikar karla í kvöld.
Stjarnan vann 2-1 sigur gegn KR í 16-liða úrslitum í kvöld og er því á leið í átta liða úrslit. KR-ingar sóttu stíft í seinni hálfleik, en náðu ekki að skapa sér opin marktækifæri til að jafna metin.
„Mér leið mjög vel, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem mér fannst við skapa okkur fullt af færum og vorum mjög góðir. Við vorum verðskuldað yfir í hálfleik, en svo auðvitað reyna þeir að sækja aðeins meira í seinni hálfleik. Ég hefði viljað vinna þennan leik stærra, en mér fannst ógeðslega góður andi í liðinu í kvöld,“ sagði fyrirliði Stjörnunnar.
„Það er mikilvægt eftir að hafa tapað nokkrum leikjum að sjá að það er enn helvíti mikill eldmóður í okkur og að sjá hvað býr í okkur.“
KR-ingar fengu þó vítaspyrnu til að jafna metin í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
„Árni ver þetta víti frábærlega. Mér fannst þetta ekki endilega líta út fyrir að vera víti, en kannski var þetta víti. En við fáum það stór færi í fyrri hálfleik að ég hefði viljað að við hefðum skorað fleiri mörk,“ sagði Guðmundur.
„Það sem er kannski mikilvægast í þessu er að sjá baráttuna í liðinu. Ef við erum alltaf svona þá munum við vinna fullt af leikjum. Það er búið að vera þannig í fullt af leikjum að okkur hefur bara vantað að halda markinu okkar hreinu ogþað hefur verið smá höfuðverkur hingað til.“
„Ef við mætum með hausinn rétt skrúfaðan á til að vinna vinnuna sem þarf að vinna þá erum við helvíti góðir.“
Hann segir að Stjörnuliðið sé með betri hóp en KR.
„Ég er bú ekki búinn að sjá alla leikina hjá KR í sumar, en ég held að það séu ekkert mörg lið sem eru að mæta þeim maður á mann. Þeir fara í maður á mann vörn og við mætum þeim þannig. Mér fannst það ganga vel. Í seinni hálfleik breyta þeir aðeins og fara að kasta aðeins meiru fram, en að sama skapi leggjumst við aðeins aftar og þá verður hellings pláss til að sækja í.“
„Þetta er ákveðin skák sem fer í gang, en það er gaman í svona leik að mæta þeim maður á mann því ég vil meina að við séum með betri hóp. Mann fyrir mann þá eigum við að vinna þá. Við spiluðum fínan leik á móti þeim um daginn, en í seinni hálfleik þar verða róteringar og við missum aðeins tatkinn. En ég var bara helvíti ánægður með mína menn í þessum leik.“
Guðmundur segir einnig að sigurinn í kvöld skipti liðið miklu máli, eftir fjóra tapleiki í röð í deildinni.
„Fótbolti er bara liðsíþrótt. Við erum allir með okkar sjálf og svo erum við með okkar kollektíva sjálf. Það þarf að vera andi og við þurfum að tengjast. Þegar við erum allir að vinna saman og myndum góða stemningu þá skiptir það ógeðslega miklu máli. Þegar lið er búið að tapa mörgum leikjum þá er bara hægara sagt en gert að ná að byggja upp stemningu og mómentum. Það er mjög mikilvægt sem lið að vinna þannig og mikilvægt bæði fyrir okkur og stuðningsmennina að ná að vinna hérna í kvöld. Þetta skiptir okkur ógeðslega miklu máli og ég er ekkert eðlilega ánægður með mína menn hérna í kvöld,“ sagði Guðmundur að lokum.