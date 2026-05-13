„Eins og súpa sem vantar salt og pipar“

„Mér fannst þetta bara sanngjarn sigur Stjörnunnar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir að liðið féll úr leik í 16-liða úrslitum Mjólkurbikarsins í kvöld.
Óskar og lærisveinar hans máttu þola 2-1 tap í Garðabænum í kvöld og því er strax orðið ljóst að topplið Bestu-deildarinnar á ekki möguleika á því að verða bikarmeistari.
„Ég er ekkert viss um að þeir hafi verið betri en við, en þeir áttu sigurinn skilið. Heilt yfir lögðu þeir sig meira fram og þegar við gerðum atlögu að þeim síðasta hálftíman eða svo þá var ekki nógu mikil sannfæring í því,“ bætti Óskar við.
„Við bönkuðum ekki nógu fast á hurðina til að ná að opna og vorum fannst mér ekkert sérstaklega líklegir til að ná að opna hana. Við hefðum mögulega átt að fá víti í seinni hálfleik og brennum af víti í fyrri hálfleik, en það hefði ekki verið sanngjarnt ef við hefðum farið 2-2 inn í hálfleikinn. Við verðum bara að vera heiðarlegir með það. Það vantaði orku, það vantaði hugarfar og drifkraft á stórum köflum í leiknum. Þá er KR-liðið ekki að fara að gera mikið þegar þetta vantar.“
En af hverju ná KR-ingar ekki að sprengja upp vörn Stjörnunnar, eins og þeir hafa gert gegn sex mismunandi liðum í Bestu-deildinni í sumar?
„Það vantaði bara orku, eitthvað hungur og einhvern drifkraft. Þegar þú ætlar að brjóta á bak aftur lið sem eru farin að falla niður, og ég tala nú ekki um lið eins og Stjörnuna sem er mjög vel mannað og öflugt lið, þá þarf að vera kveikt á þér. Þegar það er ekki hundrað prósent þá erum við ekki að fara að búa okkur til nógu margar stöður til að eiga möguleika á að brjóta Stjörnuna á bak aftur. Þannig lítur þetta bara út fyrir mér,“ sagði Óskar.
„Við erum búnir að vera mjög fínir í mörgum leikjum og að stærstum hluta erum við búnir að vera góðir það sem af er sumri. Þetta var sennilega næstlakasti leikurinn okkar í sumar. Við vinnum ekki leiki á móti Stjörnunni ef við spilum ekki nálægt okkar besta. Það er bara eins og það er. Það er allt í lagi að vera heiðarlegur með það,“ bætti Óskar við, og hélt áfram.
„Við erum ekki lið sem er búið að vera í toppbaráttunni í tíu ár eða með þrjúhundruð leiki á bakinu. Við erum enn að læra og þurfum að læra hratt. Miðað við þann stað sem við erum á í deildinni í dag þá þurfum við að læra býsna hratt með stjörnum prýtt lið Víkinga andandi í hálsmálið á okkur. Það er bara verkefnið. Við þurfum að sýna meiri stöðugleika og passa upp á að orkan, hungrið og drifkrafturinn sé til staðar vegna þess að þegar það er til staðar þá kemur allt hitt á eftir. Ef það vantar eitthvað af þessu þá er þetta bara eins og súpa sem vantar salt og pipar. Þá er ekkert. Bara bragðlaust.“
Þrátt fyrir að tróna á toppi Bestu-deildarinnar með fullt hús stiga hafa KR-ingar ekki enn náð að halda hreinu á tímabilinu. Óskar telur það þó ekki vera vandamál sem þarf að leysa strax.
„Ég er alveg algjörlega ósammála þér. Það er alveg hægt að treysta á að við skorum 3-5 mörk í hverjum einasta leik. Ég hef fullan skilning á að þú skulir nefna þetta, en þetta pirrar mig ekki neitt,“ sagði Óskar.
„Við stöndum hátt með liðið og tökum áhættur. Það hefur það í för með sér að við getum opnast og á móti góðum liðum geta þau auðveldlega skorað hjá okkur. En við þurfum bara að svara mörkunum sem við fáum á okkur með fleiri mörkum á móti. Auðvitað er draumurinn að við séum enn betri og gefum færri færi á okkur. Það er eitt af markmiðunum, en við erum ekki komnir þangað núna. Á meðan við erum að fá á okkur mörk, þá verðum við einfaldlega að skora fleiri. Ef við ætlum að skora mörk þá verður allt þetta sem ég nefndi áðan að vera til staðar. Það er til mikils ætlast,“ bætti Óskar við og hafði ekki lokið sér af.
„Margin of error, eða hvað sem þú kallar það, rými tíl mistaka, því KR er lítið. Við erum sennilega aldrei að fara að hjakka okkur í gegnum einhverja leiki bara á reynslunni og seiglunni og einhverju svona. Ef við ætlum að vinna leiki þurfum við bara að vera góðir. Punktur,“ sagði Óskar að lokum.