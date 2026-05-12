Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ég heiti Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir, er 38 ára og er í oddvitasæti Samstöðu á Svalbarðsstrandarhreppi. Ég er heilsunuddari og iðjuþjálfi og stunda MA-nám í hnattrænum fræðum við Háskóla Íslands.
Ég er gift Peter Paul frá Tansaníu. Ég bjó þar í rúm þrjú ár áður en við fluttum heim á Svalbarðsströnd í lok árs 2019.
Í dag vinn ég í leik- og grunnskólanum í hreppnum. Í frítímanum finnst mér gaman að hlaupa, hjóla og njóta þess að vera heima.
Ég vil leggja mitt af mörkum til áframhaldandi uppbyggingar í sveitarfélaginu okkar með heiðarleika, ábyrgð og góð samskipti að leiðarljósi. Fyrir mér er mikilvægt að stjórnsýslan sé opin og aðgengileg og að íbúar fái bæði upplýsingar og tækifæri til að taka þátt í umræðu og ákvörðunum sem snerta samfélagið okkar.
Ég tel að traust, samvinna og virkt samtal séu grunnurinn að góðu samfélagi þar sem fólki líður vel og vill taka þátt.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Ef ég þyrfti að búa annars staðar á Íslandi myndi ég líklega velja Akureyri. En ef ég mætti velja alveg frjálst yrði Tansanía alltaf fyrir valinu. Þar á ég mitt annað heimili.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Harry Potter.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi frekar vilja skoða hvernig við getum nýtt góðan rekstur sveitarfélagsins til að gera betur fyrir íbúa, til dæmis með lægri gjöldum og auknum hvötum til umhverfisvænna lausna.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi leggja áherslu á málefni eldri borgara, öruggari umferð, leik- og útivistarsvæði fyrir fjölskyldur og betra aðgengi að náttúru og útivist.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Að hlusta, læra og leggja sitt af mörkum“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Talskilaboð eru best.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Sennilega að það sé gaman að hlaupa langt og hjóla enn lengra.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Hnattrænum fræðum.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég held að fólk viti nokkuð vel fyrir hvað ég stend og ég upplifi ekki að Samstaða sé með umdeildar áherslur.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Til að afla upplýsinga um uppruna Bakgarðshlaupsins.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég tel mikilvægt að vinna með fólki sem vill sveitarfélaginu vel. Í litlu samfélagi skipta samstarf og lausnamiðuð hugsun mestu máli.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að vera alltaf í átaki“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Við höfum hingað til getað tryggt börnum leikskólapláss frá 12 mánaða aldri, sem er gríðarlega mikilvægt fyrir fjölskyldur.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Yfirleitt morgunkorn með sykri og um helgar kókópöffs með súrmjólk.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Mér finnst stjórnsýslan oft of lokuð og erfitt að nálgast upplýsingar sem eiga að vera aðgengilegar íbúum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að bæta upplýsingaflæði og efla samtal við íbúa. Ég vil skoða leiðir til að lækka gjöld, styðja betur við fjölskyldur með börn og huga að húsnæðismálum svo fleiri geti búið og fest rætur í sveitarfélaginu. Einnig vil ég styrkja málefni eldri borgara í samráði við þau sjálf.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„The Night King“ eftir Ramin Djawadi.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég lít ekki á ákvarðanir fyrri sveitarstjórna sem mistök. Ákvarðanir eru teknar út frá þeim upplýsingum og aðstæðum sem eru hverju sinni.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég er yfirleitt bara kölluð Sigga einfalt og þægilegt.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að standa við loforð um opnari stjórnsýslu og bjóða eldri borgurum í mjólkurgraut og slátur þegar sauðburðurinn hefst.“