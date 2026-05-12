Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ég heiti Hildur Björnsdóttir og er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég er fjögurra barna móðir og gift lýðheilsuprinsinum Jóni Skaftasyni. Ég lauk BA gráðu í lögfræði, BA gráðu í stjórnmálafræði og MA prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands á árunum 2009 til 2011. Í framhaldinu hlaut ég málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi og starfaði við lögmennsku bæði hérlendis og erlendis.
Ég tók sæti í borgarstjórn árið 2018 fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hef frá upphafi lagt mikla áherslu á málefni fjölskyldunnar - lausn leikskólavandans og öflugra grunnskólastarf. Ég vil sjá fjölbreyttar greiðar samgöngur fyrir alla og frjálsan húsnæðismarkað. Ég tel löngu tímabært að taka til í rekstri borgarinnar, forgangsraða verkefnum og lækka skatta.
Við sjálfstæðismenn viljum færa umræðuna frá almennum yfirlýsingum yfir í skýrar lausnir, settar fram á mannamáli. Markmiðið er að sýna hvað við ætlum að gera, kynna tímasetta verkefnaáætlun og byrja á því sem skiptir fólk mestu máli strax.
Það er nefnilega svo margt sem hægt er að gera strax!
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Mér þykir óskaplega vænt um bæði Hafnarfjörð og Akureyri enda á ég rætur að rekja til beggja staða.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„The Choice eftir Edith Eger.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég myndi fækka millistjórnendum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Ég myndi lengja opnunartíma sundlauga og tryggja óskertan opnunartíma frístundaheimila.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Mín hugmynd væri "Aldrei dauð stund” en vinir mínir stinga uppá “Matsár og metnaðarfull“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Það fer eftir aðstæðum. Símtal langbesta leiðin til að afgreiða mál hratt og örugglega. Skilaboð geta verið góð ef maður þarf einfalt svar sem ekki liggur á.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég hugsa að ég sé meiri dýravinur en margir í mínum flokki.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég myndi vilja vera skurðlæknir. Þoli ekki að ég sé ekki skurðlæknir.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég myndi heimila vinnustöðum að opna leikskóla eða daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég var að fletta upp Biblíuversum, ótrúlegt en satt. Þau eru misjöfn verkefnin í kosningum.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Sjálfstæðisflokkur gengur óbundinn til kosninga en leggur áherslu á að mynda meirihluta með flokkum sem aðhyllast sömu stefnu og vilja ráðast í breytingar að loknum kosningum.“
Nefndu
mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég stalst til að taka bíl foreldra minna um miðja nótt til að skutla vinkonu minni heim þegar ég var 19 ára. Á heimleiðinni rann ég í hálku og klessti á hús. Það var ekki skemmtilegt að vakna morguninn eftir.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Við eigum auðvitað langbestu miðborgina. Þar er fjöldinn allur af frábærum veitingastöðum, verslunum, menningarviðburðum og tækifærum til að gera sér glaðan dag. Borgin þarf hins vegar að standa betur með miðborginni og gera hana aðgengilegri fyrir íbúa borgarinnar. Fyrsta skrefið væri að afturkalla gjaldskyldu bílastæða á kvöldin og á sunnudögum.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég borða almennt ekki morgunmat en drekk mjög mikið kaffi. Ef ég hef tíma fyrir morgunmat þá yrðu sennilega egg eða jógúrt fyrir valinu.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Bruðlið, óstjórnin og afskiptasemin af lífi fólks fer í taugarnar á mér. Það eru svo mörg tækifæri til að halda betur á verkefnum og fara betur með fé svo þjónustan við íbúana batni.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Mér finnst raunhæft að afreka mjög margt á næstu fjórum árum - enda svo margt sem hægt er að gera strax. En mér finnst líka mikilvægt að lofa engu sem ekki er hægt að standa við. Við sjálfstæðismenn höfum skipt áherslumálum okkar niður í þrjá verkefnalista; verkefnin sem við ætlum að ljúka við fyrstu 100 daga nýs kjörtímabils, verkefnin sem við ætlum að ljúka við fyrstu 12 mánuðina og svo verkefnin sem við teljum okkur geta lokið á fjórum árum. Þessi verkefnalisti er aðgengilegur á vefsíðu okkar xdreykjavik.is.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„I Follow Rivers með Lykke Li finnst mér alltaf verið lagið mitt. Það var meira að segja spilað í brúðkaupinu mínu.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Nýjum og raunhæfum lausnum í leikskólamálum hefur verið hafnað. Meðalmennska hefur orðið markmið í skólamálum. Þrengt hefur verið skipulega að umferð og lítið hefur verið byggt af húsnæði fyrir hinn almenna markað. Svo reis grænt gímald í Breiðholtinu sem verða að teljast stærstu skipulagsmistök borgarinnar í lengri tíma.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Systkini mín og frændfólk kalla mig Iddú. Ég hef haft það gælunafn frá því ég var barn og þykir vænt um það.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Fyrsta loforðið okkar var að lofa engu sem við gætum ekki staðið við. Við ætlum að standa við öll loforðin. Það er því verk að vinna!“