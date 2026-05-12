Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Hlynur Bæringsson er oddviti Framsóknar í Garðabæ.
Ég heiti Hlynur Bæringsson og er fjögurra barna faðir, giftur hinni mjög svo þolinmóðu Unni Eddu Davíðsdóttur sem hefur þolað mig í yfir 20 ár. Ég er alinn upp á landsbyggðinni en hef búið í Garðabæ í 10 ár og kann ákaflega vel við mig hérna.
Ég hef lengst af starfað í íþróttahreyfingunni, spilaði lengi og hef sömuleiðis þjálfað börn og ungmenna ásamt því að starfa sem rekstrarstjóri hjá Stjörnunni. Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á stjórnmálum og þjóðfélagsmálum. Undanfarin fjögur ár hef ég verið varabæjarfulltrúi og kynnst stjórnsýslunni örlítið en vonast nú til að komast inn og hjálpa Garðabæ að vaxa og dafna.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Stykkishólmi.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Einn af okkur eftir Åsne Seierstad og Bróðir minn ljónshjarta eftir Astrid Lindgren koma upp í hugann.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Í stjórnsýslunni. Annars væri af nægu að taka.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Hundrað milljónir myndu duga til að hækka hvatapeningana eins og við viljum.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Til þeirra sem vilja kannast við mig. Hlyns saga Bæringssonar.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja ef ég þyrfti að velja, en allt hefur sinn stað.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Mér finnst margt háskólanám vera of langt og hægt væri að ná í þá þekkingu sem það veitir á skemmri tíma. Það fær ekki alltaf undirtektir enda er ég svo sem ekki sérfræðingur á þessu sviði. Erfitt að vera sammála um allt og er bara allt í góðu.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Gervigreindin væri augljóst svar til að spara tíma en mig langar samt meira að kunna vel á hljóðfæri, píanó eða gítar en ég fékk enga hæfileika á því sviði.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ætli það að gera kirkjunni hærra undir höfði sem burðarstoð í okkar samfélagi yrði ekki umdeilt? Mér líður vel í þeirri ró og frið sem þar er að finna og tel að í heimi sem er sítengdur og á fleygiferð myndi það hjálpa mörgum. En ég er lítið fyrir að ráðskast með fólk, það yrði því á forsendum hvers og eins.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Lesa fyrir mig alltof langan tölvupóst, koma með það helsta og að svara hvort ég þyrfti eitthvað að bregðast við honum. Svarið var sem betur fer nei.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Hérna verður að koma leiðinlegt svar um óbundinn til kosninga. Ég er í Framsókn sem hefur alltaf getað og þurft að leita út á jaðarinn sitthvoru megin við okkur til þess að koma málum áfram. Það verður ekki vandamál.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þau eru fjölmörg. Eftirsjá er mannleg, hún er skuggamynd vonar. Ég sé eftir að hafa ekki tekið betri ákvarðanir á unglingsaldri, varðandi nám og íþróttir og hlustað á fólk sem vildi mér vel en að skapi gerðist margt í framhaldinu sem var bæði gott og fallegt. Lífið fer stundum bara einhvern veginn þrátt fyrir góð plön. Ég vitna í íslenska heimspekinginn, rithöfundinn og vin minn Halldór Armand:“
„Æskan er líf án fortíðar. En fyrir fullorðna manneskju liggur vegurinn fram á við alltaf aftur á bak. Að fullorðnast er hreyfing til baka og lífið fer óhjákvæmilega fram um hið liðna. Aðeins gegnum hið gamla, erum við fær um að upplifa eitthvað raunverulega nýtt.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Þó ég sé minnugur orða postulans um að enginn skuli hugsi hærra um sjálfan sig en hugsa beri heldur í réttu hófi þá finnst mér íþrótta og tómstundastarf hérna gott sem er drifið áfram að frumkvöðlum og sjálfboðaliðum.
Í Garðabæ eru fjölmörg frjáls félög sem skapa þessi samfélög innan samfélagsins. Annað sem má nefna er náttúrufegurð, það heyrist ekki oft en Garðabær er ofboðslega fallegur bær.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég væri mikið til í að koma með svar sem betri útgáfan af sjálfum mér myndi samþykkja, eitthvað um haframjólk og hugleiðslu í kjölfarið en ég borða ekki neitt, hættur því í seinni tíð. Læt vatnsglas og svo kaffi duga. Ekki herma eftir því.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ætli það sé ekki drambsemin sem fylgir því að stjórna í 50 ár samfleytt. Það er ekki gott að oftreysta eigin hyggindum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Fjögur ár eru langur tími. Hækkun hvatapeninga, mæta krökkum sem flosna uppúr tómstundastarfi, taka upp Framsóknarmódelið í Kópavogi í leikskólamálum. Koma vegaframkvæmdum á samgönguáætlun, uppbygging íþróttamannvirkja, sumarfrístund eru nokkur af stærri málunum.
Minni mál sem þó eru stór fyrir þau sem það varða gætu líka orðið að veruleika, það fer eftir hver horfir á málin hvort þau sé stór eða smá. Fjármagna afrekskrakka í yngri landsliðum, padelvöll, gjaldfrjáls strætó fyrir ungmenni, betri hjólreiðastíga á Álftanes. Það er því margt hægt að afreka.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Afsakið, vel tvö. Þannig týnist tíminn í flutningi Lay Low og Ragga Bjarna og Kærleikur í flutningi Röggu Gröndal.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Sveitarfélagið er orðið of skuldsett og hættumerki þar sem gæti aftrað vexti og bætingum komandi ára ef ekki er gripið inní.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Eina gælunafnið sem ég hef fengið er Lenny og það kom bara sökum þess hversu erfitt það er fyrir útlendinga að segja Hlynur. Það er ágætt svo sem.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Það er ósköp einfalt, við í Framsókn munum tala fyrir öllum málum innan bæjarins sem við minnumst á í kosningabaráttunni. Annað finnst mér fáránlegt. Við verðum ólíklega í hreinum meirihluta og munum því þurfa að reiða okkur á samstarf. En öllum okkar málum verður fylgt eftir. Stærsta loforðið er samt að gera okkar allra besta.“