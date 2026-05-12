Þrumurnar úr Mosfellsbæ tóku bikarinn heim af glæsilegu gryfjuboltamóti sem fram fór í Egilshöllinni laugardaginn 9. maí. Fjórtán lið mættu til leiks, eða um 140 keppendur, og vonast skipuleggjendur til að mótið verði árlegt.
Gryfjuboltamótið fór fram í Egilshöllinni í þriðja sinn um helgina og Þrumurnar komu, sáu og sigruðu.
Mótið hefur jafnframt verið hugsað sem íþróttaviðburður til styrktar styrktarfélaginu Gleym mér ei sem er ætlað að veita þeim sem missa barn á meðgöngu eða í og eftir fæðingu sérstakan stuðning með margvíslegum hætti.
„Þátttakendur og gestir sýndu málefninu mikinn stuðning og skapaðist hlý og jákvæð stemning í kringum viðburðinn. Með samstöðu og þátttöku tókst að vekja athygli á mikilvægu starfi félagsins um leið og söfnun hefur gengið vonum framar, bæði með mótsgjaldi keppenda jafnt sem frjálsum framlögum frá almenningi,“ sagði í tilkynningu frá skipuleggjendum mótsins.
Hér að neðan má sjá skemmtilegar myndir af mótinu þar sem barist var hart um boltann og gryfjurnar varðar með kló og kjafti: