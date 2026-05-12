Miðbæjarperla til sölu í litlu ævintýrahúsi

Við Nönnugötu 1 í miðbænum stendur lítið og ofurkrúttlegt fjölbýlishús en önnur hæð hússins er nú til sölu. Er um að ræða rúmlega 75 fermetra bjarta og einstaka íbúð með tveimur svefnherbergjum og ásett verð er 69,5 milljónir.
Íbúðin skiptist í anddyri/hol, rúmgott svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu. Hér er um að ræða fallega og vel skipulagða íbúð á mjög vinsælum stað í Reykjavík en sjarmerandi viðargólf og kalkveggur gera eignina einstaka.
Íbúðin er í eigu Rebekku Sverrisdóttur verkfræðings hjá Össuri og fyrrum fyrirliða kvennaliðs KR í knattspyrnu.
„Elsku Nannan okkar er komin á sölu. Hér er dásamlegt að búa. Rólegasti staður í hjarta Reykjavíkur,“ skrifar Rebekka á Facebook síðu sína.
