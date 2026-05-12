Rétt fyrir utan bæjarmörkin býr brosmildur brimbrettakappi ásamt fallegu fjölskyldunni sinni. Hödd Vilhjálmsdóttir leit við hjá fjölskyldunni í Íslandi í dag á Sýn í gær.
Heiðar Loga Elíasson þekkja margir sem fyrsta atvinnumann Íslands á brimbretti en hann hefur marga fjöruna og jú ölduna sopið á ferlinum. Þessi mikli ævintýramaður varð um þrítugt svo heppinn að fella hugi saman með gamalli vinkonu sem er ekki síður haldin ævintýraþrá.
Saman hafa þau komið sér fyrir á fallegu heimili við vatnið ásamt dóttur sinni sem heitir hvað annað en Eilíf Alda. En af hverju ákvað parið sem áður bjó í miðbænum að flytja út fyrir borgina?
„Okkur langaði fyrst og fremst að vera nær náttúrunni. Við erum bæði náttúrubörn og hér líður okkur bara best,“ segir Heiðar en áður bjuggu þau saman á Laugaveginum.
„Við höfum verið að tala um að flytja á svæði eins og þetta en við vorum aldrei komin lengra með það. Svo er Annie að sýna mér eitthvað hús til sölu í Hvalfirði. Okkur fannst það svolítið langt í burtu og svo bara einhvern veginn rambaði hún á þetta og við bara buðum í þetta og seldum íbúðina á Laugavegi,“ segir Heiðar.
„Við komum hingað og vorum bara seld. Þetta er nákvæmlega það sem við vorum að hugsa,“ segir Annie.
„Ég held að við flytjum aldrei héðan,“ segir Heiðar en þau hafa ekki setið auðum höndum á framtíðarstaðnum.
„Þegar við keyptum þetta voru þetta í rauninni tvö hús. Það var alrými og eldhús. Svo þurftum við að fara út til að komast inn á baðherbergi og út til að komast inn í svefnherbergi. Við tengdum saman byggingarnar og gerðum þetta að einni heild. Svo er búið að gera alveg ýmislegt síðan. Það er endalaust af verkefnum og svolítið lifandi umhverfi,“ segir Heiðar sem gat gert mikið sjálfur enda rekur hann sitt eigið smíðafyrirtæki ásamt vinum sínum. Hér að neðan má sjá innslagið í heild.