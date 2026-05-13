Flokkar og framboð í Reykjavík eru öll með skipulags- og húsnæðismál í sinni stefnu. Flest eru þau sammála um að endurskoða skipulag í Keldnalandi og styðja flest uppbyggingu í Úlfarsárdal.
Mörg framboð vilja að hverri nýrri íbúð fylgi bílastæði og sum vilja endurskoða þéttingarstefnu borgarinnar. Einhver vilja nýja byggð á Granda á landfyllingu og eitt framboð vill byggja í Viðey. Öll eru þau sammála um að byggja borg í sátt við íbúa.
Reykjavík er fjölmennasta bæjarfélag landsins með 143.901 íbúa. Mannfjöldaspá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar gerir ráð fyrir að íbúar verði um 160 þúsund árið 2033 og að íbúðir verði 72 þúsund sama ár, samkvæmt miðspá.
Borginni er skipt í tíu hverfi. Kjalarnes er langstærsta og langfámennasta hverfið, en á rúmlega 143 ferkílómetra landi hverfisins búa aðeins 1.048 íbúar. Næststærsta hverfið er Árbær og þar á eftir Grafarholt-Úlfarsárdalur. Minnsta hverfið að flatarmáli eru Hlíðar, sem spannar um 3,2 ferkílómetra. Fjölmennasta hverfi borgarinnar er Breiðholt, en þar búa 23.064 íbúar. Að undanskildu Kjalarnesi er Grafarholt-Úlfarsárdalur fámennasta hverfið með 8.947 íbúa.
Í borginni eru 61.059 íbúðir. Flestar íbúðir eru í Laugardal, eða 9.086 íbúðir, en fæstar á Kjalarnesi þar sem eru 290 íbúðir samkvæmt vef borgarinnar.
Vesturbær er þéttbýlasta hverfið með 5.170 íbúa á hvern ferkílómetra en á Kjalarnesi búa einungis um sjö íbúar á hvern ferkílómetra. Fyrir utan Kjalarnes er Grafarholt-Úlfarsárdalur strjálbýlasta hverfið með 392 íbúa á hvern ferkílómetra. Að jafnaði eru íbúðir stærstar á Kjalarnesi eða um 142 fermetrar að meðaltali. Íbúðirnar eru minnstar í Miðborg þar sem þær eru að meðaltali 90 fermetrar að stærð.
Flokkur fólksins vill tryggja húsnæðisöryggi fyrir alla. Á sinni stefnuskrá eru þau með á lista að ljúka framkvæmdum í Úlfarsárdal, að flýta uppbyggingu í Keldnalandi og að víkka vaxtamörk borgarinnar/höfuðborgarsvæðisins fyrir ný hverfi.
Flokkur fólksins vill efla samstarf við óhagnaðardrifin byggingarfélög og auka framboð af hagkvæmum íbúðum í Reykjavík. Flokkurinn vill einnig stytta biðlista Félagsbústaða og tryggja að dagsetur sé til staðar fyrir alla heimilislausa, alla daga vikunnar.
Þá vill flokkurinn tryggja að nýjum íbúðum fylgi nægjanlegur fjöldi bílastæði og hraða uppbyggingu Sundabrautar. Flokkurinn vill vinda ofan af ofurþéttingu byggðar og leggja áherslu á mannvæna hönnun, græn svæði og ríkar kröfur um birtu og hljóðvist þegar ný hverfi og ný byggð eru skipulögð.
Þá vilja þau stöðva lóðabrask og auka framboð þeirra á sanngjörnu verði. Þau vilja herða reglur um endursölu óbyggðra lóða og auka framboð húsnæðis með því að stöðva útgáfu rekstrarleyfa fyrir gististaði í flokki II fyrir atvinnurekna skammtímaleigu á borð við Airbnb. Stefnu Flokks fólksins er hægt að kynna sér hér.
Viðreisn segir húsnæðisuppbyggingu og skipulagsmál eitt af lykilverkefnum borgarinnar. Þau segjast í sinni stefnu vilja tryggja stöðugt framboð af lóðum, byggja húsnæði sem fólk vill búa í, einfalda regluverk og draga úr stjórnsemi í borgarkerfinu. Í stefnu þeirra segir að það eigi ekki að vera áhættusamara fyrir verktaka að byggja í Reykjavík en annars staðar, og að borgin eigi að leggja metnað í að veita þessum aðilum framúrskarandi þjónustu.
„Borgin ber ábyrgð á því að gjöld sem innheimt eru, svo sem innviðagjöld, skili sér sannarlega í innviði,“ segir í stefnunni.
Viðreisn vill samstarf við ríkið um að byggja strax á auðum ríkislóðum í borgarlandinu, til dæmis við Sölvhólsgötu. Í stefnunni segir einnig að Viðreisn vilji metnaðarfulla hönnun og að umhverfið sé grænt og hlýlegt. Þá vill flokkurinn reka smiðshöggið á þéttingarreiti undanfarinna ára með því að gera þá meira næs fyrir fólk.
Viðreisn vill að borgin eigi áfram í samvinnu við óhagnaðardrifin leigufélög en vill lækka hlutfall íbúða sem fara í félagslegt húsnæði í nýjum hverfum. Þá vill Viðreisn einfalda reglur og leyfisveitingar með það að markmiði að auðvelt sé að breyta bílskúrum í íbúðir, skipta upp stórum íbúðum í minni og bæta hæð ofan á hús.
Þá vill flokkurinn meiri sveigjanleika í fjölda bílastæða við íbúðarhúsnæði í takt við eftirspurn.
Viðreisn vill að áfram verði unnið að íbúðabyggð á Ártúnshöfða og styður uppbyggingu á Höllum í Úlfarsárdal. Flokkurinn vill að forsendur skipulags Keldnalands verði endurmetnar og vill til framtíðar skoða hvort nýta megi efni sem fellur til við gerð Miklubrautarganga í landfyllingar fyrir nýtt hverfi á Grandanum. Eins vill flokkurinn skoða nýja byggð á Geldinganesi tengda Sundabraut og Borgarlínu og vistvæna byggð í austurhluta Viðeyjar. Stefnu Viðreisnar er hægt að kynna sér hér.
Samfylkingin vill byggja sex þúsund nýjar íbúðir í Reykjavík og vill leggja áherslu á Ártúnshöfða, Keldnaland og Halla í Úlfarsárdal, auk áframhaldandi þróunar í Elliðaárvogi og Vogabyggð.
Flokkurinn vill markvissa uppbyggingu í eldri hverfum þar sem vannýtt svæði og umbreytingarreitir, svo sem í Mjódd og Skeifu, eru nýtt til að bæta við íbúðum á hóflegan hátt.
Flokkurinn vill tryggja að húsnæðismarkaður þjóni öllum hópum samfélagsins og leggja þannig áherslu á að halda áfram að styðja við metnaðarfulla uppbyggingu óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga og fjölbreytt búsetuform, svo sem eign, leigu, búseturétt, kjarnasamfélög og fleira, þannig að fólk geti valið það sem hentar best hverju sinni og hafi úr mismunandi kostum að velja á ólíkum æviskeiðum.
Í stefnu Samfylkingar segir að í uppbyggingu nýrra hverfa vilji flokkurinn leggja áherslu á gæði í nærumhverfi og jafnvægi í byggð. Þá vill flokkurinn passa upp á að daglegt líf gangi upp á einfaldan hátt, með góðu aðgengi að þjónustu og skilvirku umferðarflæði, þannig að fólk geti nýtt tímann sinn betur og notið borgarinnar.
„Við þróum 15 mínútna hverfið af festu þar sem allt sem við þurfum í okkar daglega lífi er innan seilingar,“ segir í stefnunni. Stefnu Samfylkingar er hægt að skoða hér.
Sjálfstæðisflokkurinn flokkar sín stefnumál eftir því hvenær hann sér fyrir sér að vera búinn að innleiða þau. Á fyrstu hundrað dögunum ætlar hann að afnema reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar og veita 90 prósenta afslátt af gatnagerðargjaldi við gerð bílakjallara. Þá ætlar hann að breyta fyrirliggjandi skipulagi nýs hverfis í Keldnalandi.
Á fyrsta árinu vilja þau breyta fyrirliggjandi skipulagi nýs hverfis í Úlfarsárdal og úthluta byggingarlóðum á Kjalarnesi. Þau vilja gera samninga við byggingaraðila sem eiga að tryggja meiri hraða á uppbyggingu auk þess sem þau vilja tólf mánaða greiðslufrest byggingarréttargjalda. Sjálfstæðisflokkurinn vill svo fella burt íþyngjandi kvaðir á byggingaraðila sem hækka húsnæðisverð og þjónustuvæða embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa og skoða möguleika til aukinnar útvistunar og nýtingar gervigreindar.
Þau ætla sömuleiðis að tryggja að erindi séu afgreidd innan 30 daga sem berast skipulagsfulltrúa eða byggingarfulltrúa. Þau vilja einnig endurskoða húsnæðisstefnu borgarinnar og hefja skipulag nýs hverfis á Geldinganesi fyrsta árið.
Á kjörtímabilinu vilja þau hefja skipulag nýs hverfis á Granda á landfyllingum og úthluta byggingarlóðum í Gufunesi. Þá vilja þau gera íbúum Félagsbústaða kleift að kaupa íbúðir nái þeir ákveðnum tekjumörkum og útvíkka vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins svo unnt sé að byggja meira. Stefnu Sjálfstæðisflokksins er hægt að kynna sér hér.
Okkar Borg vill að hverri íbúð fylgi tvö bílastæði, annað í bílakjallara og hitt þar sem það kemst fyrir. Framboðið hafnar fyrirliggjandi skipulagi í Keldnalandi og M22 í Úlfársárdal og vill stórlega fækka þeim íbúðum sem á að byggja þar. Framboðið vill hraða uppbyggingu á Geldinganesi og vill leggja áherslu á lágreista byggð og skýr skilyrði um bílakjallara og bílastæði með öllum íbúðum. Stefnu Okkar Borgar er hægt að kynna sér hér.
Í stefnu framboðsins Góðan daginn segir að það vilji tryggja raunhæft skipulag hverfa með að lágmarki 1,5 bílastæði á hverja íbúð, nema í undantekningartilvikum, og heimila einnig uppbyggingu bílastæðahúsa þar sem það á við. Við viljum jafnframt horfa aftur til eldri viðmiða um birtu í íbúðum til að bæta lífsgæði. Þá segir í stefnunni að þétting byggðar eigi aðeins að eiga sér stað í góðri sátt við íbúa og innviði viðkomandi hverfa. Stefna framboðsins er hér.
Heimili mannréttindi ekki markaðsvara
Vinstrið vill auka framboð á húsnæði og forgangsraða lóðum til óhagnaðardrifinnar uppbyggingar og stuðla að eðlilegri endurnýjun eða endurnýtingu á þeim byggingum sem þegar eru til staðar. Þau vilja tryggja hönnun, ljósgæði og hljóðgæði og að allir íbúar hafi aðgang að grænum svæðum nálægt sér.
„Heimili eru mannréttindi, ekki markaðsvara,“ segir í stefnu framboðsins. Stefnu Vinstrisins er hægt að kynna sér hér.
Sósíalistaflokkurinn boðar kerfisbreytingu í húsnæðismælum og vill stofna Byggingarfélag Reykjavíkur og að borgin byggi sjálf. Þá vill flokkurinn bjóða upp á óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og tryggja að ákveðinn hluti nýbyggðra íbúða fari í félagslega leigu, beint undir hatt Félagsbústaða. Flokkurinn vill einnig tryggja að ákveðinn hluti íbúða sé seldur á kostnaðarverði og að hægt verði að skrá sig á biðlista til að öðlast kauprétt.
Forgangur til kaupa mun miða að fyrstu kaupendum, leigjendum, barnafjölskyldum og lágtekjufólki. Sölutekjur verða notaðar beint til að greiða niður rekstrarkostnað Byggingafélags Reykjavíkur.
Með því að stofna sitt eigið byggingarfélag telja þau að kostnaður verði mun lægri. Flokkurinn fjallar einnig í stefnu sinni um að leiguverð séu kostnaðartengd og telur að miða eigi við viðmiðunarverð Leigjendasamtakanna og vill þrýsta á Alþingi um leiguþak. Þau vilja að byggingarfélagið byggi leikskóla, aðra innviði og sinni viðhaldi.
Flokkurinn vill að allar lóðir fari til óhagnaðardrifinna og félagslegra verkefna og vill úthluta lóðum beint í þörf verkefni. Þá vilja þau að borgin beiti sér fyrir því að Samkeppniseftirlitið rannsaki byggingarverktakafyrirtæki með tilliti til markaðsmisnotkunar.
Flokkurinn vill að fasteignagjöld verði hækkuð á nýbyggðar íbúðir sem standa auðar til lengri tíma en að veitt verði undantekning ef þær eru í útleigu. Þá vill flokkurinn að borgin stígi inn í og tryggi að tómt húsnæði sé í notkun sem heimili. Flokkurinn vill að borgin fylgi eftir ákvörðun ríkisstjórnar um að gera Airbnb-útleigu útlæga. Þá vill flokkurinn efla eftirlit með því og taka betur á „apartments“-fyrirtækjum í íbúðarhúsnæði. Stefnu Sósíalistaflokksins er hægt að kynna sér hér.
Miðflokkurinn telur mannvænt borgarskipulag ekki geta falist í takmarkalausri þéttingu byggðar með minni íbúðum og þrengra umhverfi, heldur verður að gæta heilbrigðs jafnvægis í borgarlandinu. Flokkurinn telur að hlusta þurfi betur á sjónarmið íbúa og að nauðsynlegt sé að slá af óraunhæfum kröfum til byggingaraðila en vill halda áfram uppbyggingu þar sem það á við og brjóta nýtt land fyrir meiri Reykjavík.
Miðflokkurinn telur að þétting byggðar hafi leitt út í öfgar. Hún varpi skugga á aðrar byggingar og rýri lífsgæði. Flokkurinn vill þéttingu á viðeigandi stöðum, þar sem innviðir ráða við hana, en jafnframt brjóta nýtt land austar í borginni.
Miðflokkurinn vill einfalda skipulagsferla og hraða afgreiðslu. Flokkurinn vill breyta áherslum í skipulagsmálum svo að borgin verði fallegri en ekki ljótari. Flokkurinn vill leggja áherslu á meiri fjölbreytni í byggingarstíl til að koma í veg fyrir einsleitni heilu hverfanna.
Flokkurinn vill miða við að minnsta kosti eitt bílastæði á hverja íbúð og vill hafa Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýri. Stefnu Miðflokksins er hægt að kynna sér hér.
Framsóknarflokkurinn vill tryggja að lágmarki eitt bílastæði á íbúð og vill endurskoða þéttingarstefnu borgarinnar. Flokkurinn vill vernda græn svæði borgarinnar og vill klára að byggja og tryggja grunnþjónustu í nýjum hverfum.
Framsókn vill auk þess tryggja skipulagðar og byggingarhæfar lóðir fyrir 3000 íbúðir á ári. Stefnu Framsóknarflokksins er hægt að kynna sér hér.
Píratar ætla að hanna borgina með öryggi og lífsgæði borgarbúa að leiðarljósi. Þeir vilja nota borgarhönnunarstefnu Reykjavíkur til þess að tryggja að umhverfið sé á mannlegum skala, aðlaðandi og hlýlegt.
Píratar segja að Reykjavík eigi að vera nútímaleg gæðaborg þar sem réttindi allra sem í henni búa eru tryggð og þar sem fjölbreytileikanum er fagnað. Þar sem þátttaka allra, óháð fötlun, aldri, uppruna eða kynhneigð, er kjarninn í borgarlífinu. Stefnu Pírata er hægt að kynna sér hér.
