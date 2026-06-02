Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Jakob Bjarnar skrifar 2. júní 2026 10:35 Ólafur Þór segir að um sé að ræða eitt glæsilegasta golfsvæði landsins. Gert er ráð fyrir því að á háannatíma geti allt að 370 einstaklingar verið á svæðinu samtímis og að um 1.350 kylfingar fari í gegnum vellina á hefðbundnum degi. vísir/ívar fannar Hafnfirðingar eru komnir vel á veg með hugmyndavinnu sem snýr að gríðarlega metnaðarfullri uppbyggingu á golfsvæði í Snókalöndum við Bláfjallaveg. Gert er ráð fyrir uppbyggingu hvorki meira né minna en þriggja valla – tveggja 18 holu valla og eins 12 holu vallar – ásamt öflugu æfingasvæði, innanhússaðstöðu og öðrum nauðsynlegum innviðum. Gert er ráð fyrir því að á háannatíma geti allt að 370 einstaklingar verið á svæðinu samtímis og að um 1.350 kylfingar fari í gegnum vellina á hefðbundnum degi. Heildarsvæði 265 hektarar Ólafur Þór Ágústsson framkvæmdastjóri Keilis situr í framkvæmdahópi um verkefnið um þennan nýja golfvöll í Snókalöndum en hópurinn hefur að undanförnu unnið að frumþarfagreiningu á uppbyggingu svæðisins. „Það er mér sönn ánægja að geta nú deilt helstu niðurstöðum með ykkur,“ segir Ólafur Þór í samtali við Vísi. En það voru fyrrverandi bæjarstjórar Hafnarfjarðar, þau Rósa Guðbjartsdóttir og Valdimar Víðisson, sem í upphafi ýttu þessu verkefni úr vör fyrir um tveimur árum. Hér má sjá hvar ráð er fyrir gert að hið nýja golfsvæði rísi. Lengi hefur verið gert ráð fyrir því að Setbergsvöllurinn fari undir byggingar en verkefnið er að hluta til hugsað sem samstarfsverkefni Keilis og Golfklúbbsins Setbergs. Ekki hefur farið mikið fyrir þessu verkefni en framkvæmdahópurinn hefur engu að síður látið hendur standa fram úr ermum, enda ekki vanþörf á þegar litið er til hinnar miklu golfsprengju sem landið stendur frammi fyrir nú um stundir. „Heildarsvæðið er áætlað um 265 hektarar, þar sem um helmingur lands, eða um 134,5 hektarar, verður slegið gras og nýtt til golfleiks. Jafnframt er horft til framtíðar með verkefni sem hægt verður að áfangaskipta, þar sem heildarsýn liggur fyrir strax á hönnunarstigi.“ Næsta skref að finna golfvallaarkitekt Hópurinn er ekki að grínast en í honum eru sjö, þeirra á meðal Guðmundur Árni Stefánsson, núverandi varaformaður Samfylkingarinnar, og Högni Friðþjófsson, formaður Golfklúbbsins Setbergs. Markmiðið er að golfið verði hluti af stærra útivistarsvæði þar sem almenningur getur notið hreyfingar og náttúru á margvíslegan hátt. Gert er ráð fyrir göngu- og skokkleiðum, hjólreiðastígum og annarri útivist sem fellur vel að landslagi svæðisins og gerir það aðgengilegt fyrir fjölbreyttan hóp notenda allt árið um kring. Ólafur Þór segir að ef allt gangi að óskum megi gera sér vonir um að svæðið opni þremur árum frá því að fyrsta skólfustunga er tekin.vísir/ívar fannar Ólafur Þór segir mikilvægt í þessu sambandi að hafa hugfast að nýr meirihluti í Hafnarfirði hefur sett verkefnið inn í málefnasamning sinn. „Það er afar jákvætt og skiptir miklu máli fyrir framgang verkefnisins, þar sem það veitir því aukinn stöðugleika og festu í áframhaldandi undirbúningi.“ Næstu skref eru svo þau að fá reyndan golfvallaarkitekt til að leiða hönnunarvinnu og verið er að skoða möguleika á hönnunarsamkeppni til að tryggja sem besta niðurstöðu fyrir framtíð golfs í Hafnarfirði. Ef allt gengur upp gæti opnað eftir um fjögur ár Að sögn Ólafs liggur fjármálaáætlun ekki fyrir en áhersla hefur verið lögð á að koma þessum fyrirætlunum í gegnum skipulag. „Það er að klárast,“ segir Ólafur Þór. „Skipulagið er fyrsti fasinn. Svo hönnun og kostnaðargreining. Þetta eru eflaust 4 til 5 áfangar.“ Stóra spurningin er svo: Hvenær geta menn gert ráð fyrir því að slá fyrsta höggið á hinu nýja golfsvæði Hafnfirðinga? „Það fer allt eftir því hvernig deiliskipulagsvinna og nánari undirbúningur gengur. Að sjálfsögðu veltur það á fjármögnun verkefnisins en ef fjármagn liggur fyrir og hægt er að hefja vinnu er hægt að opna golfvöll þremur árum eftir fyrstu skóflustungu."