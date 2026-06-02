Ljósið fékk langtímasamning Áróra L Davíðsdóttir skrifar 2. júní 2026 13:57 Heilbrigðisráðherra, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og forsvarsmenn Ljóssins skrifuðu undir nýjan langtímasamning í dag. Vísir/Vilhelm Endurhæfingarmiðstöðin Ljósið skrifaði í dag undir nýjan fjögurra ára samning um endurhæfingaþjónustu fyrir einstaklinga sem hafa greinst með krabbamein. Síðasti samningur var undirritaður árið 2020 og gilti til ársloka 2023, en síðan þá hefur enginn langtímasamningur verið í gildi. Alma Möller heilbrigðisráðherra, Sigurður H. Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og forsvarsmenn Ljóssins skrifuðu undir nýjan langtímasamning í húsnæði Ljóssins í dag. Hámarksfjárhæð samningsins er rúmar 487 milljónir króna á ári. Í nýundirrituðum samningi býðst endurhæfingarþjónusta Ljóssins áfram skjólstæðingum að kostnaðarlausu. Sérstök áhersla er lögð á aðgengi landsbyggðarinnar að sérhæfðri endurhæfingarþjónustu. Samningurinn gerir einnig grein fyrir aukningu í krabbameinsgreiningu á næstu árum samkvæmt spá Krabbameinsfélags Íslands. Nýi samningurinn er undirritaður til fjögurra ára.Vísir/Vilhelm „Við í Ljósinu erum afar þakklát heilbrigðisráðherra og fjárlaganefnd fyrir þann mikilvæga stuðning sem felst í þessum nýja langtímasamningi. Það skiptir okkur miklu að virði þeirrar þjónustu sem hefur verið byggð upp í Ljósinu síðustu tuttugu ár sé metin að verðleikum. Með samningnum er fest í sessi sú heilbrigðisþjónusta sem hefur ítrekað sýnt fram á mikinn ávinning fyrir þjónustuþega okkar og samfélagið allt. Fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar er nú tryggð. Áfram þarf Ljósið að treysta á stuðning almennings og velunnara til að standa undir húsakosti og búnaði sem nauðsynlegur svo við getum haldið áfram að veita þjónustu af sömu gæðum," segir Erna Magnúsdóttir stofnandi og framkvæmdastýra Ljóssins. Síðasti langtímasamningur Ljóssins og ríkisins var undirritaður árið 2020 og gilti til ársloka 2023. Síðan þá hafa samningar Sjúkratrygginga og Ljóssins verið til skamms tíma. Ríkisstjórnin sætti gagnrýni stjórnarandstöðu fyrir forgangsröðun fjárlaga síðasta haust. Þá gerði ríkisstjórnin ekki ráð fyrir 200 milljóna króna viðbótarframlagi til Ljóssins í fjárlagafrumvarpi þessa árs, sem samsvarar 40% skerðingu frá árinu áður. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í svari við fyrirspurn á Alþingi í október 2025 að hún vildi að fjárveiting ríkisins til samtaka á borð við Ljósið bærust með langtímasamningum frekar en einskiptisframlögum.