Mun örugg­lega leita ráða hjá Heiðu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Heiða afhenti Hildi lyklana. Vísir/Lýður Valberg

Nýr borgarstjóri Reykjavíkur segir nýja skrifstofu góðan grundvöll til að bretta upp ermar og hefjast handa. Hún muni ábyggilega leita ráða hjá fráfarandi borgarstjóra. Breytingar eru í vændum.

„Það er mjög ánægjuleg tilfinning, auðvitað sérstök og þessu fylgir mikil ábyrgð og ég finn fyrir því. Ég mun gera mitt besta til að standa undir þeirri ábyrgð,“ segir Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar.

Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrrverandi borgarstjóri, afhenti Hildi lyklana að skrifstofu borgarstjóra eftir fyrsta borgarstjórnarfundinn þar sem Hildur hlaut kjör. Henni leist vel á nýju skrifstofuna sem væri með hið fegursta útsýni.

„Mér skilst að borgarstjóri velji alltaf sína eigin myndlist hérna inn, það er aðallega það en annars sýnist mér vera mjög snyrtilegt hérna inni. Góður grundvöllur til að bretta upp ermar og byrja að vinna,“ segir Hildur.

Henni þótti vænt um þau fallegu orð sem Heiða lét falla um hana við lyklaskiptin.

„Við Heiða höfum starfað saman í borgarstjórn í átta ár og þvert á það sem fólk telur þá verðum við oft vinir þvert á meirihluta og minnihluta og eigum gott samstarf og gott spjall við kaffivélina. Ég hugsa að við munum eiga áfram gott samtal og ég mun örugglega leita til hennar um ýmislegt sem kemur upp núna í starfinu fram undan. Hún er auðvitað reynslunni ríkari eftir sitt starf sem borgarstjóri.“

Hildur hyggst verða afar vandvirkur borgarstjóri sem starfar í þágu allra Reykvíkinga. Þá stefnir hún að því að sýna öllum virðingu, þvert á meiri- og minnihluta.

Breytingar í vændum

Á fyrsta fundi kjörtímabilsins var meðal annars ákveðið að skoða að lengja opnunartíma sundlauga, stofna þrjú ný ráð og sömuleiðis leggja niður stafrænt ráð auk þess sem deiliskipulag við Suðurlandsbraut verður endurskoðað. 

„Mér fannst fundurinn ganga vel. Það er auðvitað gríðarleg nýliðun í borgarstjórn, sextán af 23, þannig að við erum svolítið að finna taktinn,“ segir Hildur.

„Það er góður andi í hópnum og vilji til að bæta starfsumhverfið og menninguna. Það eru tækifæri fólgin í því að hafa svona nýja fulltrúa, þá getum við búið til okkar eigin vinnumenningu í kringum borgarstjórn og við viljum auka traust á okkar störf. Við þurfum að byrja á okkur og hugsa sjálf hvernig við getum bætt okkur.“

Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, furðaði sig á því að flokkarnir sem lofuðu að minnka báknið vilji fjölga ráðum. Hildur segir að frekari breytingar séu í vændum sem verða kynntar á næstu vikum.

„Þær breytingar sem við gerum í dag er að leggja niður stafrænt ráð, við tökum leikskólamálin út úr skólaráðinu. Það er þungt ráð með langa fundi,“ segir hún.

Með þessu sé ætlunin að leggja sérstaka áherslu á leikskóla- og daggæslumálin. Menningar- og íþróttaráði var breytt í íþrótta- og tómstundaráð en samhliða því var stofnað sérstakt menningarráð. Að lokum var stofnað öldungaráð.

„Við munum kynna frekari breytingar á næstunni, við ætlum að yfirfara samþykkt um kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrúa og það er margt sem má laga.“

