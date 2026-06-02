Íslenskur karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot og peningaþvætti eftir að lögregla fann töluvert magn fíkniefna í leit í bifreið hans og heimili í Hveragerði.
Samkvæmt ákæru sem fréttastofa hefur undir höndum fann lögregla samtals tvö kíló af amfetamíni og tæp 400 stykki af MDMA meðal annarra efna í leit lögreglu bæði í bifreið hans og á heimili í ágúst 2024, samkvæmt því sem kemur fram í ákæruskjalinu.
Hann er talinn hafa aflað sér ávinnings af sölu og dreifingu fíkniefna og öðrum refsiverðum athöfnum að fjárhag rúmra 32 milljóna króna.
Þá segir að maðurinn hafi geymt 28,8 milljónir króna í peningaskáp sem fundust við húsleit lögreglu á heimili hans. Einnig er honum gefið að sök að hafa falið fé í erlendum gjaldmiðlum svo sem 6.105 evrur, 3.500 norskar krónur og 7.225 tælensk baht.
Ákæruvaldið krefst þess að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Auk þess fer lögreglan fram á upptöku efnanna og fjármunanna.