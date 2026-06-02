Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Boði Logason skrifar 2. júní 2026 13:48 Kappræðurnar voru í beinni útsendingu á Sýn og Vísi miðvikudagskvöldið fyrir kosningarnar. Vilhelm Mikill áhugi var á umfjöllun fréttastofu Sýnar um nýafstaðnar sveitarstjórnarkosningar samkvæmt rafrænum ljósvakamælingum Gallup. Kappræðurnar á miðvikudagskvöldi fyrir kosningar náði til tæplega 73 þúsund manns hér á landi. Fréttastofa Sýnar blés til kappræðna milli oddvitanna í Reykjavík miðvikudaginn 13. maí sem Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýrðu. Kappræðurnar voru með breyttu sniði þar sem oddvitarnir tókust á um stærstu málefnin, voru píndir til að svara spurningum já eða nei auk þess sem beina útsendingin var brotin upp með innslögum þar sem oddvitarnir sýndu á sér mannlega hlið. Samkvæmt PPM-mælingum Gallup horfðu að jafnaði 14 prósent landsmanna 12 ára og eldri á kappræðurnar eða rúmlega 37 þúsund manns. Þegar litið er til þess hóps sem sá einhver brot úr útsendingunni taldi hann rúmlega 27 prósent þjóðarinnar eða tæplega 73 þúsund manns. Alla kosningaumfjöllun Sýnar má nálgast hér. Á kjördag blés Sýn til Góðs kosningakvölds í beinni útsendingu klukkan 20 og svo kosningavöku klukkan 22. Alls horfðu 22,8 prósent landsmanna á Gott kosningakvöld eða um 61.000 þúsund manns. Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson stýrðu þættinum með aðstoð Sveppa krull þar sem einblínt var á skemmtiþátt með innslögum, gestum í sal og lifandi tónlist. Kosningavaka fréttastofu Sýnar hófst svo klukkan 22 þar sem Telma Tómasson fréttaþulur rýndi í tölur með Gunnari Sigurðarsyni stjórnmála- og stjórnsýslufræðingi auk þess sem fréttamenn Sýnar voru í beinum útsendingum með viðbrögð við nýjustu tölur og mestu stemmningunni. Alls horfðu 23,1 prósent landsmanna 12 ára og eldri á kosningavökuna sem stóð til tæplega þrjú um nóttina. Það svarar til 62.000 þúsund manns. Fólkið á bakvið tjöldin, starfsmenn Vísis og Sýnar stóðu vaktina langt fram á kosninganótt.Viktor Freyr Um PPM-mælingar Frá árinu 2008 hefur Gallup mælt sjónvarpsáhorf og útvarpshlustun með rafrænum hætti. Í samstarfi við alþjóðlega rannsóknarfyrirtækið Kantar Media notar Gallup mæliaðferð sem kallast PPM (Portable People Meter) til að mæla á hvað fólk horfir og hvað það hlustar á. PPM mælitækin greina hljóðmerki sem Gallup kemur fyrir í útsendingum mældra sjónvarps- og útvarpsstöðva. Merkið er falið í útsendingunni og mannseyrað nemur það ekki. Í kjölfar ítarlegrar rannsóknar á ljósvakanotkun byggir Gallup upp og viðheldur hópi þátttakenda sem endurspeglar almenning í landinu m.t.t. ljósvakanotkunar. Í Fjölmiðlahópnum eru um nokkur hundruð manns á aldrinum 12-80 ára sem bera PPM-mælitækið á sér yfir daginn. PPM tækið skráir hvenær horft er eða hlustað á hverja stöð og á hverri nóttu eru gögnin send til Gallup. Vísir er í eigu Sýnar.