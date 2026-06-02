Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 19:51 Lukkan hefur ekki leikið Vestmannaeyingum í lófum undanfarið. Vísir/Vilhelm Ferjurnar Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá og með næsta mánudegi 8. júní. Ferjan Særún mun sinna siglingum til Flateyjar í fjarveru Baldurs. Fram kemur í tilkynningu frá innviðaráðuneytinu að báðar ferjurnar muni halda úti siglingum til Eyja á meðan unnið er að viðgerð á annarri vél Herjólfs sem bilaði í apríl. Gert er ráð fyrir að viðgerð á vélinni ljúki upp úr miðjun júní. Áætlun fyrir Breiðafjörð birt innan skamms Á meðan mun ferjan Særún sigla til Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs og tryggja þjónustu við samfélagið þar. Fram kemur að siglingaáætlun fyrir Breiðafjörð verði kynnt innan skamms. „Vegna mikilla anna í flutningum til og frá Vestmannaeyjum á næstunni var talið nauðsynlegt að varaskipið Baldur bættist við ferjuþjónustu til Eyja á þessu tímabili. Miklir flutningar eru fyrirhugaðir á fólki og farartækjum, m.a. vegna íþróttaviðburða um helgar,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins en Eyjafréttir greindu frá því í dag að sumaráætlun Herjólfs hefði verið frestað. Vegagerðin og Vestmannaeyjabær héldu íbúafund í Höllinni síðdegis í dag þar sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kynnti þessar breytingar. Fram kemur að samráð hafi verið haft við Eyjamenn og Breiðfirðinga um breytingarnar. Nýr dýpkunarverktaki Breiðafjarðarferjan Baldur hefur um árabil verið varaskip fyrir Herjólf og heimild er fyrir því í samningum Vegagerðarinnar við rekstraraðila skipsins að Baldur taki við verkefnum Herjólfs við sérstakar aðstæður. Í tilkynningunni segir að alvarleg bilun í annarri tveggja aðalvéla Herjólfs hafi skapað slíkar aðstæður. Óvenjuhagstætt veðurfar og bilanir í dæluskipi við Landeyjahöfn voru ekki til þess fallnar að bæta stöðuna. Belgíski verktakinn Jan de Nul tekur við dýpkun í haust með mun öflugri búnaði og viðbragði en nú þekkist, að sögn ráðuneytisins. „Aðstæður í Landeyjahöfn hafa verið erfiðar í vetur, óhagstæð veðurskilyrði hafa torveldað dýpkun og bilanir komið upp í dýpkunarskipi sem sinnti verkefninu. Vegagerðin samdi við fyrirtækið til ársins 2029 en það eitt hið stærsta í heiminum á þessu sviði,“ segir í tilkynningunni. Ferjan Baldur Herjólfur Vestmannaeyjar Flatey Stykkishólmur Landeyjahöfn Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Fleiri fréttir Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Sjá meira