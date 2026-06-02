Innlent

Baldur og Herjólfur sigla til Eyja

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lukkan hefur ekki leikið Vestmannaeyingum í lófum undanfarið.
Lukkan hefur ekki leikið Vestmannaeyingum í lófum undanfarið. Vísir/Vilhelm

Ferjurnar Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá og með næsta mánudegi 8. júní. Ferjan Særún mun sinna siglingum til Flateyjar í fjarveru Baldurs.

Fram kemur í tilkynningu frá innviðaráðuneytinu að báðar ferjurnar muni halda úti siglingum til Eyja á meðan unnið er að viðgerð á annarri vél Herjólfs sem bilaði í apríl. Gert er ráð fyrir að viðgerð á vélinni ljúki upp úr miðjun júní.

Áætlun fyrir Breiðafjörð birt innan skamms

Á meðan mun ferjan Særún sigla til Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs og tryggja þjónustu við samfélagið þar. Fram kemur að siglingaáætlun fyrir Breiðafjörð verði kynnt innan skamms.

„Vegna mikilla anna í flutningum til og frá Vestmannaeyjum á næstunni var talið nauðsynlegt að varaskipið Baldur bættist við ferjuþjónustu til Eyja á þessu tímabili. Miklir flutningar eru fyrirhugaðir á fólki og farartækjum, m.a. vegna íþróttaviðburða um helgar,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins en Eyjafréttir greindu frá því í dag að sumaráætlun Herjólfs hefði verið frestað.

Vegagerðin og Vestmannaeyjabær héldu íbúafund í Höllinni síðdegis í dag þar sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra kynnti þessar breytingar. Fram kemur að samráð hafi verið haft við Eyjamenn og Breiðfirðinga um breytingarnar.

Nýr dýpkunarverktaki

Breiðafjarðarferjan Baldur hefur um árabil verið varaskip fyrir Herjólf og heimild er fyrir því í samningum Vegagerðarinnar við rekstraraðila skipsins að Baldur taki við verkefnum Herjólfs við sérstakar aðstæður. Í tilkynningunni segir að alvarleg bilun í annarri tveggja aðalvéla Herjólfs hafi skapað slíkar aðstæður. Óvenjuhagstætt veðurfar og bilanir í dæluskipi við Landeyjahöfn voru ekki til þess fallnar að bæta stöðuna.

Belgíski verktakinn Jan de Nul tekur við dýpkun í haust með mun öflugri búnaði og viðbragði en nú þekkist, að sögn ráðuneytisins.

„Aðstæður í Landeyjahöfn hafa verið erfiðar í vetur, óhagstæð veðurskilyrði hafa torveldað dýpkun og bilanir komið upp í dýpkunarskipi sem sinnti verkefninu. Vegagerðin samdi við fyrirtækið til ársins 2029 en það eitt hið stærsta í heiminum á þessu sviði,“ segir í tilkynningunni.

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