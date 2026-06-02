Innlent

Lilja Björg ráðin sveitar­stjóri Dalabyggðar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ráðningarsamningur undirritaður. Lilja Björg er t.v.
Ráðningarsamningur undirritaður. Lilja Björg er t.v. Dalabyggð

Lilja Björg Ágústsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar. Hún fer til Dalanna úr Borgarbyggð þar sem hún vann sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu.

Greint er frá því að gengið hafi verið frá ráðningunni á heimasíðu Dalabyggðar. Þar segir að Lilja Björg sé fædd ug uppalin í Dölunum og hafi búið þar fram að framhaldsskólaaldri.

Hún er með meistaragráðu í lögfræði og bakkalárgráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst, auk kennaramenntunnar frá Háskóla Íslands. Hún hefur jafnframt aflað sér réttinda til málflutnings fyrir héraðsdómi.

„Lilja býr yfir víðtækri og fjölbreyttri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Hún starfar nú sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu hjá Borgarbyggð, þar sem hún ber ábyrgð á framkvæmd stjórnsýslu og fjármála auk þess að gegna hlutverki staðgengils sveitarstjóra. Hún hefur starfað tímabundið sem sveitarstjóri Borgarbyggðar og sinnt fjölbreyttum lögfræðistörfum, bæði sem sérfræðingur hjá Akraneskaupstað og sem lögmaður og meðeigandi lögmannsstofu,“ segir í tilkynningunni.

Lilja hefur einnig gegnt starfi forseta sveitarstjórnar Borgarbyggðar og formanns Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi.

„Sveitarstjórn Dalabyggðar bindur miklar vonir við ráðninguna og telur Lilju hafa þá faglegu þekkingu, reynslu og leiðtogahæfni sem þarf til að leiða sveitarfélagið áfram.“

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