Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 20:51 Ráðningarsamningur undirritaður. Lilja Björg er t.v. Dalabyggð Lilja Björg Ágústsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar. Hún fer til Dalanna úr Borgarbyggð þar sem hún vann sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Greint er frá því að gengið hafi verið frá ráðningunni á heimasíðu Dalabyggðar. Þar segir að Lilja Björg sé fædd ug uppalin í Dölunum og hafi búið þar fram að framhaldsskólaaldri. Hún er með meistaragráðu í lögfræði og bakkalárgráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst, auk kennaramenntunnar frá Háskóla Íslands. Hún hefur jafnframt aflað sér réttinda til málflutnings fyrir héraðsdómi. „Lilja býr yfir víðtækri og fjölbreyttri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Hún starfar nú sem sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu hjá Borgarbyggð, þar sem hún ber ábyrgð á framkvæmd stjórnsýslu og fjármála auk þess að gegna hlutverki staðgengils sveitarstjóra. Hún hefur starfað tímabundið sem sveitarstjóri Borgarbyggðar og sinnt fjölbreyttum lögfræðistörfum, bæði sem sérfræðingur hjá Akraneskaupstað og sem lögmaður og meðeigandi lögmannsstofu,“ segir í tilkynningunni. Lilja hefur einnig gegnt starfi forseta sveitarstjórnar Borgarbyggðar og formanns Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. „Sveitarstjórn Dalabyggðar bindur miklar vonir við ráðninguna og telur Lilju hafa þá faglegu þekkingu, reynslu og leiðtogahæfni sem þarf til að leiða sveitarfélagið áfram.“ Dalabyggð Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Fleiri fréttir Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig Sjá meira