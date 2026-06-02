Innlent

For­dæma inn­brot í Reykjabú

Lovísa Arnardóttir skrifar
Brotist var inn aðfaranótt mánudags í búið sem er staðsett í Mosfellsbæ.
Brotist var inn aðfaranótt mánudags í búið sem er staðsett í Mosfellsbæ. Vísir/Vilhelm

Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harðlega innbrot hjá Reykjabúi aðfaranótt mánudags. Í tilkynningu segja samtökin mikilvægt að háttsemi af þessu tagi sé skýrt fordæmd og stjórnvöld undirstriki að ólögmæt innkoma í landbúnaðarfyrirtæki verði ekki liðin.

Samtökin segja í tilkynningu atvikið alvarlegt. Um er að ræða annað innbrotið í landbúnaðarfyrirtæki á skömmum tíma en brotist var inn hjá Stjörnugrís í síðasta mánuði.

Ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar á Reykjabúi. Þar voru aðfaranótt mánudags unnin skemmdarverk á býlinu og skilin eftir stefnuyfirlýsing, eða svokölluð „manifestó“. Slík yfirlýsing var einnig skilin eftir í innbroti til Stjörnugríss. Jón Magnús Jónsson, bóndi á Reykjabúi, sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að einn maður hefði verið að verki. Hann hafi borið út fugla sem síðar þurfti að aflífa.

„Hugur okkar er hjá eigendum Reykjabús og starfsfólki fyrirtækisins. Fyrir þá sem verða fyrir slíku er þetta ekki aðeins eignatjón heldur innrás inn á vinnustað þeirra og lífsviðurværi. Það er óásættanlegt að fólk sem starfar við matvælaframleiðslu þurfi að búa við slíkt óöryggi. Þegar tvö innbrot eiga sér stað á skömmum tíma og leiða bæði til tjóns, dauða eða aflífunar dýra og mikils álags á starfsfólk er full ástæða til að staldra við og spyrja hvert þessi þróun er að leiða okkur. Það þarf að senda skýr skilaboð um að innbrot, áreiti og ólögmætar aðgerðir eigi aldrei rétt á sér,“ segir Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í landbúnaði, í tilkynningu samtakanna.

Innviðir og atvinnustarfsemi

Samtökin benda á að búrekstur og matvælaframleiðsla séu ekki aðeins atvinnustarfsemi heldur einnig hluti af innviðum samfélagsins. Óviðkomandi aðgangur að framleiðslusvæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýraheilbrigði og matvælaöryggi.

„Það er sérstakt áhyggjuefni að aðgerðir sem sagðar eru framkvæmdar í nafni dýravelferðar skuli í reynd hafa leitt til þess að dýr hafi drepist eða þurft að aflífa. Þá hefur aðgerð sem átti að snúast um velferð dýranna í raun snúist upp í andstæðu sína,“ segir í tilkynningu samtakanna. Afleiðingarnar hafi þannig áhrif á dýrin, starfsfólk og fjölskyldur þeirra.

„Við eigum að geta átt opna og málefnalega umræðu um landbúnað, dýravelferð og matvælaframleiðslu. Slík umræða á fullan rétt á sér en það er grundvallaratriði að hún fari fram innan marka laga. Innbrot í atvinnuhúsnæði eru ekki eðlilegt tjáningarform heldur lögbrot,“ segir Margrét.

Matvælaframleiðsla Mosfellsbær Dýr Fuglar Dýraheilbrigði

Tengdar fréttir

Skemmdarvargarnir skildu eftir „manifestó“

Skemmdarvargar sem brutust inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi skildu eftir „manifestó“, svokallaða stefnuyfirlýsingu á staðnum. Framkvæmdastjóri Stjörnugríss segir aðkomuna hafa verið ljóta og nýr veruleiki blasi við fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hér á landi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið