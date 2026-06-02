„Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“

Páll Magnússon, forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja og fyrrverandi þingmaður, segir fyrirtækið Eflu hafa staðfest í svari til bæjarins að Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri hafi ekki nokkurn tímann haft afskipti af ákvörðun um ráðningu eða starfslok fyrrverandi starfsmanns Eflu.
Linda Rós Sigurðardóttir, tækniteiknari í Vestmannaeyjum, sagði í aðsendri grein á Vísi fyrir helgi að verkefni hjá Eflu frá bænum hefðu dregist saman og hún svo misst vinnuna í kjölfar þess. Hún hafi mátt þola þöggun og ógnarstjórnun vegna pólitískra skoðana sinna. Hún taldi Írisi hafa haft eitthvað með það að gera og að það tengdist því að Linda hefði starfað fyrir Miðflokkinn í Vestmannaeyjum. Hún hafi áður starfað hjá Vestmannaeyjabæ en verið sagt upp þar og það hefði elt hana á annan vinnustað, Eflu, að vera „ekki réttu megin í pólitíkinni“.
Páll fer yfir fullyrðingar Lindu í færslu á Facebook-síðu sinni í dag. Hann segir grein Lindu og svo frétt sem var skrifuð um hana hafa leitt til „illskeyttari og orðljótari persónuárása í athugasemdum“ en þau séu almennt vön í Eyjum. Sérstaklega vegna þess að staðhæfingar Lindu, sem hrundu málinu af stað, séu rangar.
Henni hafi, til dæmis, ekki verið sagt upp af Vestmannaeyjabæ, heldur hafi hún sjálf sagt upp.
„Raunar hefur engum starfsmanni verið sagt upp störfum í Ráðhúsinu síðustu 8 ár,“ segir hann í færslu sinni.
Linda hafi sömuleiðis gefið til kynna í grein sinni að Íris hafi með einhverjum hætti hlutast til símleiðis við yfirmann hennar hjá Eflu um að henni yrði sagt upp.
„Þetta er rangt. Aðspurður sagði framkvæmdastjóri Eflu þetta í svari til bæjarins: „Ég get staðfest að bæjarstjóri hafði ekki afskipti af ákvörðun um ráðningu eða starfslok nokkurs starfsmanns EFLU,“ segir Páll í færslunni.
Hvað varðar færri verkefni frá bænum til Eflu á samningstíma hennar segir Páll sömuleiðis þar rangt farið með mál og að þvert á móti hafi verkefnum fjölgað stórlega á þeim tíma sem um ræðir.
„Þessar röngu staðhæfingar urðu síðan grunnurinn að fáheyrðri samfélagsmiðlaárás nokkurra einstaklinga að starfsheiðri og æru bæjarstjórans í Vestmannaeyjum. Orðalepparnir og ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar – en ættu að vera okkur öllum umhugsunarefni um tilgang og eðli samfélagsmiðla. Ekki einu sinni kjörnir fulltrúar – nú eða ráðnir bæjarstjórar – ættu að þurfa að sitja undir persónulegum svívirðingum af þessu tagi,“ segir Páll að lokum.
Í frétt sem skrifuð var á Vísi fyrir helgi kom jafnframt fram að í svari til Eyjafrétta hefði bærinn sagt að engar formlegar kvartanir eða ábendingar hefðu borist á undanförnum árum sem varði starfsumhverfi eða samskipti stjórnenda og starfsfólks.
„Hjá Vestmannaeyjabæ starfa rúmlega 500 starfsmenn við 18 stofnanir. Ef fyrirspurn Eyjafrétta á eingöngu við Ráðhús að þá hafa engar formlegar kvartanir eða ábendingar borist síðustu ár,“ sagði svarinu. Reglulegar mannauðskannanir væru gerðar og niðurstöður sýndu þvert á móti aukna starfsánægju.