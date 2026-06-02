Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 20:36 Héraðssaksóknara hefur borist kæra Vilhjálms. Vísir/Vilhelm Guðrún Björg Birgisdóttir lögmaður hefur verið kærð fyrir að draga sér á annan tug milljóna króna í störfum sínum sem skiptastjóri dánarbús konu. Heimildin greindi fyrst frá því að Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður höfðaði mál fyrir hönd tveggja erfingja konunnar sem lést árið 2024. Hún er sögð hafa dregið sér rúmlega 12,5 milljónir króna. Guðrún Björg stofnaði og rak lögmannsstofuna Logia sem var úrskurðuð gjaldþrota í janúar á þessu ári. Samkvæmt því er fram kemur í kæru Vilhjálms mun hún hafa millifært fé sem geymt var á fjárvörslureikningi lögmannsstofu sinnar inn á eigin bankareikning með tíu millifærslum. Alls námu peningarnir 12.571.625 krónum. Tveir af þremur erfingjum konunnar eru brotaþolar í málinu og hafa farið fram á að Vilhjálmur verði skipaður réttargæslumaður þeirra á meðan rannsókn lögreglu á málinu stendur. Féð var í eigu dánarbúsins en geymt í fjárvörslureikningi Logia. Lögmönnum sem halda utan um fé umbjóðanda ber að halda því aðskildu frá eigin fé, í sérstökum fjárvörslureikningi. Sömuleiðis ber honum samkvæmt reglugerð um fjárvörslureikninga, að veita stjórn Lögmannafélags Íslands upplýsingar um vörslufé. Ríkisútvarpið greinir frá því að lögmannsréttindi Guðrúnar Bjargar hafi verið felld niður í ársbyrjun að beiðni Lögmannafélagsins sökum þess að hún hafði ekki skilað fjárvörsluyfirlýsingu en þær eiga að berast 1. október á ári hverju. Lögmennska Dómsmál Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Fleiri fréttir Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig Sjá meira