Innlent

Kærð fyrir að draga sér ríf­lega tólf milljónir úr dánar­búi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Héraðssaksóknara hefur borist kæra Vilhjálms.
Héraðssaksóknara hefur borist kæra Vilhjálms. Vísir/Vilhelm

Guðrún Björg Birgisdóttir lögmaður hefur verið kærð fyrir að draga sér á annan tug milljóna króna í störfum sínum sem skiptastjóri dánarbús konu.

Heimildin greindi fyrst frá því að Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður höfðaði mál fyrir hönd tveggja erfingja konunnar sem lést árið 2024. Hún er sögð hafa dregið sér rúmlega 12,5 milljónir króna.

Guðrún Björg stofnaði og rak lögmannsstofuna Logia sem var úrskurðuð gjaldþrota í janúar á þessu ári. Samkvæmt því er fram kemur í kæru Vilhjálms mun hún hafa millifært fé sem geymt var á fjárvörslureikningi lögmannsstofu sinnar inn á eigin bankareikning með tíu millifærslum. Alls námu peningarnir 12.571.625 krónum.

Tveir af þremur erfingjum konunnar eru brotaþolar í málinu og hafa farið fram á að Vilhjálmur verði skipaður réttargæslumaður þeirra á meðan rannsókn lögreglu á málinu stendur.

Féð var í eigu dánarbúsins en geymt í fjárvörslureikningi Logia. Lögmönnum sem halda utan um fé umbjóðanda ber að halda því aðskildu frá eigin fé, í sérstökum fjárvörslureikningi. Sömuleiðis ber honum samkvæmt reglugerð um fjárvörslureikninga, að veita stjórn Lögmannafélags Íslands upplýsingar um vörslufé.

Ríkisútvarpið greinir frá því að lögmannsréttindi Guðrúnar Bjargar hafi verið felld niður í ársbyrjun að beiðni Lögmannafélagsins sökum þess að hún hafði ekki skilað fjárvörsluyfirlýsingu en þær eiga að berast 1. október á ári hverju.

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