Fær annan skóla undir sinn væng

Alþingi hefur samþykkt frumvarp um háskólasamstæður sem felur í sér að Háskóli Íslands og Hólaskóli - Háskólinn á Hólum mega sameinast undir merkjum Háskóla Íslands. Hólaskóli fær heitið Háskóli Íslands á Hólum.
Með nýju lögunum, sem öðlast gildi 1. júlí næstkomandi, verður HÍ að samstæðuháskóla en Háskóli Íslands á Hólum mun starfa sem aðildarháskóli undir þeim fyrrnefnda.
„Markmiðið með háskólasamstæðunni er að efla samstarf háskólanna tveggja, styrkja rannsóknir, kennslu og stoðþjónustu og skapa aukin tækifæri til þverfræðilegs samstarfs og þróunar háskólastarfs um allt land,“ segir í fréttatilkynningu frá HÍ.
Silja Bára Ómarsdóttir, rektor HÍ, verður þannig yfir báðum skólunum en sérstakur forseti tekur til starfa á Hólum auk sérstakrar stjórnar.
„Nú er stigið stórt skref í málefnum háskóla á Íslandi með mótun fyrstu háskólasamstæðu landsins. Í samstæðunni felast tækifæri til að einfalda og styrkja háskólakerfið, endurskoða og auka námsframboð og efla háskólamenntun og tengsl atvinnulífs um allt land,“ er haft eftir Silju Báru í tilkynningunni.
Háskóli Íslands tekur við eignum, skuldbindingum og starfsemi Háskólans á Hólum. Nemendur og starfsfólk munu flytjast yfir þann 1. júlí en nemendurnir halda rétti sínum til að ljúka námi samkvæmt gildandi námsleiðum.
„Ég er gríðarlega ánægð með að Alþingi Íslendinga hafi samþykkt frumvarp sem heimilar háskólum að sameinast undir hatti háskólasamstæðu,“ er haft eftir Hólmfríði Sveinsdóttur, fráfarandi rektor Háskólans á Hólum.