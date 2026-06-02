Ætlar ekki í varaformannsframboð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar segist ekki vera á leið í varaformannsframboð.

Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, segir að aðrir en hann verði að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Hann hafi ekki kostað spurningu þar sem viðhorf landsmanna gagnvart honum sem nýjum varaformanni er athugað.

Þátttakendur í viðhorfahópi Gallup voru spurðir í nýjustu könnuninni hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir væru gagnvart því að Dagur B. Eggertsson yrði næsti varaformaður Samfylkingarinnar.

„Það er einhver annar en ég að kanna það,“ segir Dagur í samtali við fréttastofu.

Dagur segist ekki vera á bak við spurninguna.

„Verða aðrir en ég að bjóða sig fram til varaformanns. Er búinn með minn sprett í því.“

Dagur gegndi embætti varaformanns árin 2009 til 2013 þegar Jóhanna Sigurðardóttir var formaður en sagði síðan skilið við það. Hann var síðan kjörinn borgarstjóri ári síðar en var kjörinn þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í Alþingiskosningunum 2024.

Guðmundur Árni Stefánsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Hafnarfjarðar, var sjálfkjörinn varaformaður á landsfundi Samfylkingarinnar árið 2025. Í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum missti Samfylkingin tvo fulltrúa og tilkynnti Guðmundur Árni að hann væri hættur í pólitík og sagði því sömuleiðis af sér sem varaformaður.

