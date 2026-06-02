Ætlar ekki í varaformannsframboð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. júní 2026 13:53 Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar segist ekki vera á leið í varaformannsframboð. Vísir/Vilhelm Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar, segir að aðrir en hann verði að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Hann hafi ekki kostað spurningu þar sem viðhorf landsmanna gagnvart honum sem nýjum varaformanni er athugað. Þátttakendur í viðhorfahópi Gallup voru spurðir í nýjustu könnuninni hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir væru gagnvart því að Dagur B. Eggertsson yrði næsti varaformaður Samfylkingarinnar. „Það er einhver annar en ég að kanna það,“ segir Dagur í samtali við fréttastofu. Dagur segist ekki vera á bak við spurninguna. „Verða aðrir en ég að bjóða sig fram til varaformanns. Er búinn með minn sprett í því.“ Dagur gegndi embætti varaformanns árin 2009 til 2013 þegar Jóhanna Sigurðardóttir var formaður en sagði síðan skilið við það. Hann var síðan kjörinn borgarstjóri ári síðar en var kjörinn þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í Alþingiskosningunum 2024. Guðmundur Árni Stefánsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Hafnarfjarðar, var sjálfkjörinn varaformaður á landsfundi Samfylkingarinnar árið 2025. Í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum missti Samfylkingin tvo fulltrúa og tilkynnti Guðmundur Árni að hann væri hættur í pólitík og sagði því sömuleiðis af sér sem varaformaður. Samfylkingin Skoðanakannanir Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Innlent Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Innlent Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Innlent Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Innlent Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Innlent Fleiri fréttir Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Fasteignamat lækkar að raunvirði „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Sjá meira