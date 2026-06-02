Dýrum stefnt í hættu Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 2. júní 2026 19:31 Jón Magnús Jónsson segir dýrunum hafa verið stefnt í hættu. Vísir/Bjarni Starfsmaður alifuglabús segir dýrum hafa verið stefnt í hættu þegar brotist var inn í búið í vikunni. Aflífa þurfti dýr sem hleypt var út. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags en þar eru ræktaðir kalkúnar og kjúklingar. Skemmdarverk voru unnin á býlinu en að minnsta kosti einn maður var að verki. „Hann kemur hérna svona upp úr þrjú að nóttu til og fer hérna inn um hurð að framanverðu,“ segir Jón Magnús Jónsson starfsmaður Reykjabús. Hann segir tilganginn væntanlega hafa verið að hleypa fuglunum út en með því að fara inn í húsin hafi allar sóttvarnarreglur verið brotnar. „Það er náttúrulega mikil áhersla lögð á hreinlæti og sóttvarnir. Við erum alltaf að reyna að verjast þessum sjúkdómum sem geta fundist í alifuglum.“ Þegar starfsmaður kemur á svæðið um hálf fjögur hafi sjö eða átta fuglar verið komnir út en á myndbandi sést maðurinn halda nokkrum þeirra út. „Við náttúrulega neyðumst bara til að aflífa þá.“ Sundurtætt skilaboð Skilin var eftir svokölluð stefnuyfirlýsing sem var sams konar og skilin var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar. „Hann skildi eftir skilaboð sem voru reyndar öll sundurtætt en það var eitthvað hægt að ráða í þau. Hann minntist einmitt á Kjalarnes og þetta gæti vel verið sami náunginn og fór þarna inn hjá Stjörnugrís.“ Hann segir að það hafi staðið í skilaboðunum að þetta hafi verið gert í nafni dýraverndar en það að hleypa dýrunum út stefni þeim hins vegar í hættu. „Hann er í raun og veru að setja allan búskapinn í hættu með því að fara svona inn eins og hann gerir.“ Hann segir innbrotið mikið áfall en um fjölskyldufyrirtæki sé að ræða. „Það hefði verið miklu skárra ef að hann hefði tekið bara einhverjar tölvur eða bíla eða eitthvað heldur en að fara svona inn eins og hann gerði þarna. Það er náttúrulega óþægilegra að það sé maður inni hjá hænunum að raska ró þeirra og sé að stofna þeim í hættu í raun og veru.“ Matvælaframleiðsla Lögreglumál Dýr Mosfellsbær Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Fleiri fréttir Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Sjá meira