Innlent

Dýrum stefnt í hættu

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Jón Magnús Jónsson segir dýrunum hafa verið stefnt í hættu.
Jón Magnús Jónsson segir dýrunum hafa verið stefnt í hættu. Vísir/Bjarni

Starfsmaður alifuglabús segir dýrum hafa verið stefnt í hættu þegar brotist var inn í búið í vikunni. Aflífa þurfti dýr sem hleypt var út.

Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags en þar eru ræktaðir kalkúnar og kjúklingar. Skemmdarverk voru unnin á býlinu en að minnsta kosti einn maður var að verki.

„Hann kemur hérna svona upp úr þrjú að nóttu til og fer hérna inn um hurð að framanverðu,“ segir Jón Magnús Jónsson starfsmaður Reykjabús.

Hann segir tilganginn væntanlega hafa verið að hleypa fuglunum út en með því að fara inn í húsin hafi allar sóttvarnarreglur verið brotnar.

„Það er náttúrulega mikil áhersla lögð á hreinlæti og sóttvarnir. Við erum alltaf að reyna að verjast þessum sjúkdómum sem geta fundist í alifuglum.“

Þegar starfsmaður kemur á svæðið um hálf fjögur hafi sjö eða átta fuglar verið komnir út en á myndbandi sést maðurinn halda nokkrum þeirra út.

„Við náttúrulega neyðumst bara til að aflífa þá.“

Sundurtætt skilaboð

Skilin var eftir svokölluð stefnuyfirlýsing sem var sams konar og skilin var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar.

„Hann skildi eftir skilaboð sem voru reyndar öll sundurtætt en það var eitthvað hægt að ráða í þau. Hann minntist einmitt á Kjalarnes og þetta gæti vel verið sami náunginn og fór þarna inn hjá Stjörnugrís.“

Hann segir að það hafi staðið í skilaboðunum að þetta hafi verið gert í nafni dýraverndar en það að hleypa dýrunum út stefni þeim hins vegar í hættu.

„Hann er í raun og veru að setja allan búskapinn í hættu með því að fara svona inn eins og hann gerir.“

Hann segir innbrotið mikið áfall en um fjölskyldufyrirtæki sé að ræða.

„Það hefði verið miklu skárra ef að hann hefði tekið bara einhverjar tölvur eða bíla eða eitthvað heldur en að fara svona inn eins og hann gerði þarna. Það er náttúrulega óþægilegra að það sé maður inni hjá hænunum að raska ró þeirra og sé að stofna þeim í hættu í raun og veru.“

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