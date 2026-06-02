Þakklæti er efst í huga hjá Heiðu Björgu Hilmisdóttur sem lét af embætti borgarstjóra í dag. Hún stefnir á að gegna embætti borgarfulltrúa næstu fjögur árin enda sé enn margt sem hægt er að bæta.
„Það var heiður lífs míns að vera borgarstjóri, þetta er búið að vera ótrúlega gaman og ég er stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum fimmtán mánuðum,“ segir Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrrverandi borgarstjóri.
„Það er af nægu að taka og margt sem er hægt að bæta í borginni okkar áfram þannig að ég hlakka til að takast á við það.“
Hún segist hafa lært töluvert á því að vera borgarstjóri, sér í lagi hversu flókið kerfið er í raun.
„Það má einfalda margt og gera margt betur, það kom mér svolítið á óvart. Við fórum í að styrkja sumt og annað ekki, það eru mörg verkefni sem enn bíða,“ segir hún.
„Og hversu mikinn áhuga borgarbúar hafa á borgarstjóranum sínum kom mér smá á óvart, en það var gaman.“
Sá orðrómur hefur verið uppi um að Heiða Björg ætli ekki að taka sæti í borgarstjórninni. Hún segir ekkert til í því.
„Að sjálfsögðu, ég tók ákvörðun um að bjóða mig fram sem borgarfulltrúi og er hér í dag og stolt af því að fá það umboð borgarbúa til að starfa hér,“ segir hún.
Þá sé hún ekki búin að skoða ítarlega verkefnalista nýja meirihlutans en hún hafi trú á Hildi sem sé öflugur borgarfulltrúi með góða reynslu.
„Hún á eftir að standa sig mjög vel í því hlutverki, hún er vandvirk og setur sig vel inn í hlutina. Við erum auðvitað ekki á sömu pólitísku línunni,“ segir Heiða.
Sjálf segist hún ekki upplifa sorg heldur þakklæti.
„Ég upplifi mest þakklæti, þakklæti fyrir að hafa gegnt þessu starfi og að hafa fengið að gegna öllum þessum verkefnum.“