Leit að eftir­manni Höllu Berg­þóru hafin

Árni Sæberg skrifar
Halla Bergþóra Björnsdóttir er ríkislögreglustjóri.
Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst laust til umsóknar. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl.

Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðs Íslands segir að leitað sé að öflugum, framsýnum og umbótadrifnum leiðtoga sem hafi sterka hæfni til að leiða fjölbreyttan hóp starfsfólks í gegnum þróun og umbætur, skapa traust og samstöðu og stuðla að faglegri og skilvirkri löggæslu.

Dómsmálaráðherra hafi kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu. Áform séu um að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur til fimm og mynda þannig stærri og öflugri embætti um land allt. Í þessum áformum felist að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega.

„Framundan eru því breytingar á skipulagi löggæslu sem kalla á markvissa breytingastjórnun, árangursmiðaða nálgun og getu til að leiða starfsfólk í gegnum umbreytingar. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu mun gegna stóru hlutverki við þessar breytingar.“

Stýrir fjórum lögreglustöðvum

Þá segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu fari með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Lögreglustöðvar innan umdæmisins séu fjórar talsins. Hlutverk lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sé að annast daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í umdæminu og beri hann ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu eigi sæti í lögregluráði, sem hafi það hlutverk að efla samráð á meðal lögreglustjóra og samhæfa störf lögreglu. Umsækjendur um embættið skuli fullnægja skilyrðum lögreglulaga.

Aðrar hæfniskröfur séu eftirfarandi:

  • Öflug leiðtogahæfni og farsæl reynsla af stjórnun er skilyrði.
  • Þekking, reynsla og árangur á sviði rekstrar er kostur.
  • Þekking og reynsla af umbóta- og breytingastarfi er kostur.
  • Þekking á verkefnum lögreglu er kostur.
  • Rík samskipta- og samstarfshæfni.
  • Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
  • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Dómsmálaráðherra skipi í embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til fimm ára í senn samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Umsóknarfrestur sé til og með 26. júní og senda skuli umsókn á starf@dmr.is. Nöfn allra umsækjenda verði birt á vef ráðuneytisins að liðnum umsóknarfresti.

