Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst laust til umsóknar. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðs Íslands segir að leitað sé að öflugum, framsýnum og umbótadrifnum leiðtoga sem hafi sterka hæfni til að leiða fjölbreyttan hóp starfsfólks í gegnum þróun og umbætur, skapa traust og samstöðu og stuðla að faglegri og skilvirkri löggæslu.
Dómsmálaráðherra hafi kynnt að fyrirhugaðar séu breytingar á skipulagi lögreglu. Áform séu um að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur til fimm og mynda þannig stærri og öflugri embætti um land allt. Í þessum áformum felist að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega.
„Framundan eru því breytingar á skipulagi löggæslu sem kalla á markvissa breytingastjórnun, árangursmiðaða nálgun og getu til að leiða starfsfólk í gegnum umbreytingar. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu mun gegna stóru hlutverki við þessar breytingar.“
Þá segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu fari með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi. Lögreglustöðvar innan umdæmisins séu fjórar talsins. Hlutverk lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sé að annast daglega stjórn og rekstur lögreglunnar í umdæminu og beri hann ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu eigi sæti í lögregluráði, sem hafi það hlutverk að efla samráð á meðal lögreglustjóra og samhæfa störf lögreglu. Umsækjendur um embættið skuli fullnægja skilyrðum lögreglulaga.
Dómsmálaráðherra skipi í embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu til fimm ára í senn samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
Umsóknarfrestur sé til og með 26. júní og senda skuli umsókn á starf@dmr.is. Nöfn allra umsækjenda verði birt á vef ráðuneytisins að liðnum umsóknarfresti.