„Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda" Agnar Már Másson skrifar 2. júní 2026 14:57 „Viðkomandi taldi að endastöð átti að vera Bretland, en endar svo hér," segir Ómar Mehmet. Sex erlendar konur voru sakfelldar fyrir skjalafals við landamæri Íslands í síðustu viku. Í einu málinu telur lögreglan sig hafa rökstuddan grun um smygl á fólki, þar sem viðkomandi hafi greitt smyglara háar fjárhæðir til að komast til Bretlands en endað á Íslandi. Fyrir helgi féllu sex dómar yfir erlendum konum í Héraðsdómi Reykjaness er sneru að skjalafalsi. Upp komst um skjalafalsið við landamærin í Keflavík. Þrjár kvennanna eru víetnamskar og voru sakfelldar fyrir að vísa fram annarra manna vegabréfi er þær komu saman til landsins í desember. Kínversk kona var sömuleiðis sakfelld fyrir að vísa fram grunnfölsuðu dvalarleyfiskorti frá Kanada og tvær íranskar konur voru jafnframt sakfelldar fyrir að vísa fram breytifölsuðu vegabréfi frá Frakklandi. „Ég get staðfest það að í einu af þessum málum virðist vera rökstuddur grunur um að það sé verið að smygla fólki. Viðkomandi greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda," segir Ómar Mehmet Annisius, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurnesjum, í samtali við Vísi. Hann vill ekki gefa upp hvaða mál um ræðir en að viðkomandi hafi borgað smyglurum umtalsverðar fjárhæðir til að komast til öruggs Evrópulands. „Viðkomandi taldi að endastöð ætti að vera Bretland, en endaði svo hér." Ómar segir að smygl á fólki sé umfangsmikið verkefni sem allar þjóðir eigi við og að lögreglan á Íslandi stóli mjög mikið á alþjóðasamvinnu í þeim efnum. „Eftir að við ákváðum að efla löggæslueftirlitið höfum við verið að fá fleiri mál í netið," segir Ómar. Oft vakni grunur um smygl á fólki. „Við höfum verið að sjá það að það eru að koma mál þar sem einstaklingar virðast ekki vera meðvitaðir um sína ferðaleið og hafa sett traust sitt á herðar einhvers annars," segir Ómar. „Það ýtir undir þann grun að það sé verið að smygla fólki." Keflavíkurflugvöllur Landamæri Innflytjendamál Smygl