Kári Stefánsson, hluti af hópi fólks sem vinnur að kvikmynd um ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar, segir Íslendingum bera skylda að skila beinum einhvers löngu látins Dana, reynist hann liggja í gröf þjóðskáldsins á Þingvöllum.
Greint var frá því í gærkvöldi að hópur fólks undir forystu Elínar Hirst fjölmiðlakonu hefði óskað þess fyrir Þingvallanefnd að fá að opna gröf Jónasar Hallgrímssonar og taka erfðasýni úr beinunum sem hvíla í þjóðgrafreitnum við hlið Einars Benediktssonar og ganga endanlega úr skugga um það að það sé þjóðskáldið sem þar hvíli, en ekki löngu látinn Dani.
Sögusagnir um það að beinin í gröfinni séu af einhverjum allt öðrum en Jónasi hafa verið þrálátar allt frá því að þau voru flutt til landsins og jarðsett á Þingvöllum árið 1946. Þessar fyrirætlanir hópsins sem kennir sig við skáldið hafa vakið upp margvísleg viðbrögð. Þær hafa verið gagnrýndar fyrir að raska grafarró Jónasar til að auglýsa kvikmynd.
Kári Stefánsson er hluti af hópnum og gefur lítið fyrir þessa gagnrýni í Reykjavík síðdegis í dag.
„Ég trúi ekki á guð, ég trúi ekki á skrattann og ég trúi ekki á bein sem liggja grafin þarna. Ég held að sá möguleiki sé fyrir hendi að þetta séu bein Jónasar og ég held líka að það sé mögulegt að þetta séu ekki beinin hans. Ég held því fram að ef leyfi fæst til að grafa þarna niður og verkið er fært í hendurnar á Agnari Helgasyni þá komum við til með að fá svar sem skiptir máli. Þá er hægt að ákvarða í eitt skipti fyrir öll hvort þarna liggi bein Jónasar eða ekki,“ segir hann og bætir við:
„Jónas Hallgrímsson er þau ljóð sem hann orti, ekki bein sem eru einhvers staðar grafin.“
Kári segir að Íslendingum beri skylda til að skila beinunum, reynist það vera danskur maður hvíla í gröf skáldsins sem hafði ólíklega nokkra tengingu við Ísland.
„Vegna þess að við vitum ekki hverra manna þessi bein eru, er sá möguleiki fyrir hendi að við komumst að raun um að það sé búið að brjóta á rétti látins Dana sem á rétt á því að liggja grafinn í Kaupmannahöfn en ekki einhvers staðar á Þingvöllum,“ segir hann.
Fái hópurinn leyfi til að opna gröfina ætti verkið ekki að taka langan tíma, að sögn Kára. Endanlega niðurstaða gæti fengist fyrir haustið sé vilji til þess fyrir hendi.