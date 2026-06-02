Bein út­sending: Lyklaskipti í borginni

Árni Sæberg skrifar
Hildur og Heiða féllust í faðma að loknu kjöri Hildar í embætti borgarstjóra. Vísir/Vilhelm

Hildur Björnsdóttir var kjörin borgarstjóri Reykjavíkur á fyrsta fundi nýs kjörtímabils í dag. Hún tekur við lyklunum af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á skrifstofu borgarstjóra klukkan 13:30. Beina útsendingu frá athöfninni má sjá á Vísi.

Að loknu kjöri Hildar var gert hlé á fundi borgarstjórnar á meðan þær Heiða fara á skrifstofu borgarstjóra þar sem Heiða afhendir Hildi formlega lyklavöldin. Fundur borgarstjórnar heldur svo áfram að því loknu.

Í spilaranum hér að neðan má sjá beina útsendingu frá afhendingunni:

Borgarstjórn Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026

