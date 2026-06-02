Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Áróra L Davíðsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa 2. júní 2026 13:23 Hópurinn sem óskaði eftir að fá að grafa upp beinaleifar Jónasar upp í Þjóðargrafreitnum á Þingvöllum vinnur að kvikmynd um ævi skáldsins. Samsett Þingvallanefnd tók ekki afstöðu til beiðni hóps um uppgröft beina Jónasar Hallgrímssonar svo hægt væri að eyða óvissu um uppruna þeirra. Félagi í hópnum segir nauðsynlegt að fá úr málinu skorið með DNA rannsókn. Hópurinn vinnur að kvikmynd um ævi þjóðskáldsins og óskaði eftir að fá að grafa beinaleifar Jónasar upp í Þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sýni og senda í DNA-greiningu. Beiðnin var send til Þingvallanefndar sem svaraði að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Í samtali við fréttastofu segir formaður nefndarinnar, Sigurður Helgi Pálmason þingmaður Flokks fólksins, að nefndin hafi ekki tekið afstöðu til beiðninnar þar sem dómsúrskurður lá ekki fyrir. Fjölmiðlakonan Elín Hirst er hluti af hópnum sem óskaði eftir uppgreftrinum. Hún segir að vísindamaðurinn Matthías Þórðarson hafi farið á vegum stjórnvalda til Kaupmannahafnar árið 1946 þar sem bein Jónasar voru grafin upp og flutt til Íslands. „Eftir þetta hafa verið stanslaust alls konar sögur á kreiki um það að Matthías hafi komið heim með röng bein og við teljum það mjög mikilvægt að eyða þessari óvissu núna þegar við getum gert það með DNA-greiningu,“ segir Elín Hirst í samtali við fréttastofu. Jónas hafi legið í grafreit ásamt fleirum í Kaupmannahöfn. Elín segir hópinn ekki hafa átt von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm en nú verði rætt við lögmann um hvernig málatilbúnaði verði háttað. Mikilvægt sé að leiða málið til lykta, Jónas og verk hans séu þjóðinni afar dýrmæt. „Það voru íslensk stjórnvöld sem í raun og veru röskuðu grafarró Jónasar 1946, þannig að henni hefur verið raskað.“ Jón Viðar Jónsson bókmenntagagnrýnandi gagnrýndi fyrirætlanir hópsins í Facebook-færslu og sagði uppátækið vera auglýsingu fyrir kvikmyndina umræddu. Elín svarar þeirri gagnrýni og segir þau ekki hafa verið að flagga þessari ósk þeirra. „En núna þegar Þingvallanefnd sendi frá sér fundargerð á netið, þá náttúrulega fer þetta mál í fjölmiðla eins og verða vill og þannig bara virkar lýðræðið í landinu,“ segir hún. Þingvellir Fornminjar Tengdar fréttir Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunnar fólk hefur óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinaleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðargrafreitnum. 2. júní 2026 00:02 Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Hópur sem vinnur að kvikmynd um ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissunni um bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið um að fá að grafa beinaleifar hans upp í Þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sýni og senda í DNA-greiningu. 2. júní 2026 08:00 Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Innlent Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Innlent Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Innlent Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Innlent Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Innlent Fleiri fréttir Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Furðar sig á því að þeir sem vildu minnka báknið fjölgi ráðum Fasteignamat lækkar að raunvirði „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Sjá meira