Siglingum Herjólfs samkvæmt sumaráætlun hefur verið frestað. Ástæðan er sögð sú að ferjan sigli enn á einni skrúfu.
Eyjafréttir greina frá því að Herjólfur muni sigla samkvæmt hefðbundinni sjö ferða áætlun þar til annað verður tilkynnt. Til stóð að áttunda ferðin myndi bætast við frá og með 5. júní.
Samgöngur til og frá Eyjum hafa þurft að þola marga skelli undanfarið. Hægt gekk að dýpka Landeyjahöfn og svo bilaði dýpkunarskipið. Því næst bilaði önnur vélin í Herjólfi og skipið siglir því mun hægar en ella auk þess sem vindur hefur meiri áhrif á siglingu.
Vegagerðin og bærinn hafa boðað til opins fundar í Höllinni í dag klukkan fimm. Þar verður fjallað um stöðu Landeyjahafnar, áskoranirnar í vetur og árangur dýpkunar undanfarin ár.