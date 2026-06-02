Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi þingkona Sjálfstæðisflokks og forseti þingsins, verður sveitarstjóri í sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Tilkynnt var um ráðningu hennar í dag á sama tíma og nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Borgarbyggðarlistans undirritaði málefnasamning sinn.
Fyrst var greint frá þessu á Skessuhorni en þar kemur einnig fram að samkvæmt samkomulagi flokkanna verði Sigurður Guðmundsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, formaður byggðarráðs og Jovana Pavlovic, oddviti Borgarbyggðarlistans, forseti sveitarstjórnar. Í málefnasamningi þeirra sé lögð áhersla á að byggja upp sterkt og sjálfbært samfélag þar sem velferð íbúa og ábyrg fjármál fari saman.
Sjálfstæðisflokkurinn varð stærstur í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps í kosningunum í maí og féll þar með meirihluti Framsóknarflokksins í bænum. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 29,3 prósent atkvæða og þrjá fulltrúa í níu manna sveitarstjórn og Borgarbyggðarlistinn 23,5 prósent atkvæða og tvo fulltrúa. Þannig mynda þau fimm manna fulltrúa.
Framsóknarflokkurinn fékk 25,4 prósent atkvæða og tvo fulltrúa og Miðflokkurinn 21,9 prósent atkvæða og tvo fulltrúa líka.
Stefán Broddi Guðjónsson gegndi embætti sveitarstjóra á síðasta kjörtímabili en í sveitarfélaginu er meðal annars að finna Borgarnes, Hvanneyri, Reykholt, Bifröst, Varmaland og Kleppjárnsreyki. Sveitarfélögin sameinuðust á síðasta ári.
Guðveig Eyglóardóttir, forseti sveitarstjórnar í Borgarbyggð, segir ánægjulegt að sameining Borgarbyggðar og Skorradalshrepps hafi verið samþykkt með meirihluta í atkvæðagreiðslu í gær. Praktísk vinna við sameiningu hefst núna en formlega tekur sameiningin gildi eftir sveitarstjórnarkosningar næsta vor.
Talsverður meirihluti íbúa Skorradalshrepps og Borgarbyggðar greiddu atkvæði með sameiningu sveitarfélaganna í íbúakosningu sem lauk í dag.