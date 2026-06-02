Situr rúma viku á þingi fyrir sumar­frí

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tekur sæti á Alþingi á morgun.  Vísir/Vilhelm

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi ráðherra, tekur sæti á Alþingi á ný á morgun, miðvikudaginn 3. júní, eftir níu mánaða leyfi frá þingstörfum. Þá víkur Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður hennar, af þingi. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Alþingis. 

Áslaug Arna hefur dvalið í New York-borg síðastliðið ár þar sem hún lagði stund á MPA-nám (e. Master in Public Administration in Global Leadership) við Columbia-háskóla þar í borg. 

Sigurður Örn Hilmarsson varaþingmaður og lögmaður hljóp í skarðið fyrir Áslaugu á meðan en Áslaug er nú útskrifuð úr náminu og flutt aftur til Íslands.

Samkvæmt starfsáætlun Alþingis verður þingi slitið föstudaginn 12. júní.  Áslaug nær því að sitja í rúma viku á þingi áður en að sumarfrí þingmanna hefst.

Áslaug tilkynnti flutningana skömmu eftir að hafa naumlega lotið í lægra haldi fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í formannskosningu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í febrúar í fyrra. Aðeins nítján atkvæðum munaði á milli frambjóðendanna tveggja.

Þingmaðurinn boðaði heimkomu sína eftir útskrift á samfélagsmiðlinum Instagram í apríl og bauð vinum og vandamönnum í fögnuð á Parliament-hótelinu við Austurvöll á fimmtudaginn í tilefni heimkomunnar.

