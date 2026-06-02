Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi ráðherra, tekur sæti á Alþingi á ný á morgun, miðvikudaginn 3. júní, eftir níu mánaða leyfi frá þingstörfum. Þá víkur Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður hennar, af þingi. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Alþingis.
Áslaug Arna hefur dvalið í New York-borg síðastliðið ár þar sem hún lagði stund á MPA-nám (e. Master in Public Administration in Global Leadership) við Columbia-háskóla þar í borg.
Sigurður Örn Hilmarsson varaþingmaður og lögmaður hljóp í skarðið fyrir Áslaugu á meðan en Áslaug er nú útskrifuð úr náminu og flutt aftur til Íslands.
Samkvæmt starfsáætlun Alþingis verður þingi slitið föstudaginn 12. júní. Áslaug nær því að sitja í rúma viku á þingi áður en að sumarfrí þingmanna hefst.
Áslaug tilkynnti flutningana skömmu eftir að hafa naumlega lotið í lægra haldi fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í formannskosningu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í febrúar í fyrra. Aðeins nítján atkvæðum munaði á milli frambjóðendanna tveggja.
Þingmaðurinn boðaði heimkomu sína eftir útskrift á samfélagsmiðlinum Instagram í apríl og bauð vinum og vandamönnum í fögnuð á Parliament-hótelinu við Austurvöll á fimmtudaginn í tilefni heimkomunnar.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er á leið aftur til Íslands eftir tæpa ársdvöl í Bandaríkjunum. Hún býður vinum og vandamönnum í léttan fögnuð við heimkomuna.