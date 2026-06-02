Tíma­mót í borginni, inn­brot í kjúk­linga­bú og for­ritari á barns­aldri

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.

Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segist ætla að skera niður í stjórnkerfinu og samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Við fylgjumst með fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í kvöldfréttum.

Aflífa þurfti fugla eftir innbrot í Reykjabú. Við förum í kjúklingabúið og ræðum við starfsmann. Lagt er til að staðið verði við óbreytta forgangsröðun jarðganga í meirihlutaáliti umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Kristján Már Unnarsson fer yfir málið.

Þá hittum við listamann sem er að fara stækka útilistaverk sitt í Vesturbæ og ræðum við tíu ára dreng sem forritaði vefsíðu þar sem finna má upplýsingar um markaðsvirði pókémonspila.

Í Sportpakkanum heyrum við meðal annars í handboltamanninum Arnari Freyi Arnarsson sem lauk tíma sínum hjá Melsungen sem Evrópudeildarmeistari og í Íslandi í dag hittir Sindra Sindrason útskrifarnema sem segir alla brosa yfir sýningunni sinni.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

