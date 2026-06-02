Fasteignamat lækkar að raunvirði Árni Sæberg skrifar 2. júní 2026 11:03 Fasteignamat hækkar mest á Vestfjörðum. Vísir/Vilhelm Heildarmat fasteigna fyrir árið 2027 nemur 17,8 billjónum króna og hækkar um 2,1 prósent á milli ára. Fasteignamat íbúðareigna hækkar um 1,2 prósent á milli ára, en fasteignamat atvinnueigna hækkar um 4,8 prósent. Fasteignamat sumarhúsa hækkar um 4,7 prósent á milli ára. Allar tegundir húsnæðis lækka þannig að raunvirði. HMS hefur nú birt nýtt fasteignamat fyrir árið 2027, en stofnunin reiknar það árlega og birtir um mitt ár. Hægt er að fletta upp fasteignamati einstakra fasteigna með því að smella hér, en tölfræði að baki fasteignamatinu má finna í gögnum og mælaborðum fasteignaskrár hjá HMS. Íbúðarhúsnæði lækkar langmest Í fréttatilkynningu frá HMS segir að fasteignamat íbúða lækki að raunvirði á milli ára, þar sem það hækkar minna en almennt verðlag. HMS hafi áður fjallað um kólnun á fasteignamarkaði á síðustu misserum, en samhliða henni hafi fasteignaverð ekki haldið í við verðbólgu. Á mynd hér að neðan megi sjá hvernig fasteignamat íbúða hefur breyst samanborið við vísitölu íbúðaverðs. Líkt og myndin sýni fylgi breytingar fasteignamats breytingum vísitölu íbúðaverðs eins og við væri búist. Sé litið til breytinga fasteignamats íbúðareigna eftir landshlutum sé mest hækkun á Vestfjörðum, þar sem hún nemi 4,6 prósentum á milli ára. Á höfuðborgarsvæðinu nemi hækkunin 1,0 prósenti á milli ára. Þar sé hækkunin drifin áfram af sérbýlum, en fasteignamat fjölbýla á höfuðborgarsvæðinu standi nánast í stað á milli ára. Atvinnueignir stöðugri Fasteignamat atvinnueigna hækki um 4,8 prósent á milli ára. Hækkunin sé nokkuð meiri en hjá íbúðareignum, en þó minni en almennt verðlag á sama tíma. Á mynd hér að neðan megi sjá hvernig fasteignamat atvinnueigna hefur hækkað samanborið við fasteignamat íbúðareigna, en líkt og sést hafi hækkunin hjá atvinnueignum verið stöðugri á síðustu sex árum. Fasteignamat á iðnaðarhúsnæði hækki mest, en hækkunin þar nemi 5,5 prósentum á milli ára. Hækkunin hjá öðrum flokkum atvinnueigna á milli ára sé nær 4 prósentum. HMS hafi greint frá því á síðasta ári að matsaðferðir fyrir atvinnueignir séu til endurskoðunar. HMS hafi þróað drög að nýjum matsaðferðum í samráði við hagaðila og stefni á að kynna þau síðar á þessu ári. Sumarhús halda matinu uppi Þá segir að fasteignamat sumarhúsa hækki um 4,7 prósent á milli ára og hækki því með álíka hætti og fasteignamat atvinnueigna. Bæði sumarhús og atvinnueignir séu nær því að halda í við verðbólgu heldur en fasteignamat íbúðarhúsnæðis. Fasteignamat sumarhúsa hafi hækkað töluvert á síðustu árum, vegna mikillar verðhækkunar á seldum sumarhúsum. Gera megi ráð fyrir því að verðhækkunin sé vegna mikillar eftirspurnaraukningar miðað við framboð. Líkt og sjá megi á mynd hér að neðan hafi fasteignamatið hækkað samhliða því að færri sumarhús eru til fyrir hvern íbúa. Hægt sé að nálgast tölfræði um fjölda íbúða og sumarhúsa frá árinu 2005 undir gögnum og mælaborðum á heimasíðu HMS. Grindavík ekki með Loks segir að vegna óvissu um framtíðarhorfur og nýtingu eigna í Grindavík liggi fyrir ákvörðun ríkisstjórnar um að leggja fyrir Alþingi frumvarp um að halda fasteignamati í Grindavík óbreyttu á milli ára. Þegar niðurstaða þingsins liggur fyrir muni HMS birta nýtt mat á fasteignum í sveitarfélaginu. Fasteignamarkaður Húsnæðismál Mest lesið Fleiri bitnir af hundunum Innlent Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Innlent Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Innlent Skaðabótasjóður Trumps í hættu Erlent Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp Erlent Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Innlent Fleiri fréttir „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Sjá meira