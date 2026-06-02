Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 20:28 Hér má sjá formenn allra fagráða borgarinnar eftir fund dagsins. Vísir/Samsett Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fara með formennsku í sjö af átta fagráðum borgarinnar. Kjörið var í ráðin á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag. Þar var ráðum einnig fjölgað. Eftir fyrsta fund nýrrar borgarstjórnar varð ljóst að eina ráðið sem lýtur ekki formennsku sjálfstæðismanns er mannréttindaráð. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Viðreisnar, var kjörinn formaður þess ráðs. Sjá einnig: Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Fyrir kosningar voru fagráð borgarinnar sex talsvert en verða átta héðan í frá. Stafrænt ráð var lagt niður á fundinum í dag en þess í stað voru stofnuð öldungaráð, menningarráð og leikskóla- og daggæsluráð. Formaður öldungaráðs er Albert Guðmundsson, menningarráðs Rúnar Freyr Gíslason og leikskóla- og daggæsluráðs Sigrún Ásta Einarsdóttir. Fyrir íþrótta- og tómstundaráði fer Bjarni Guðjónsson og skóla- og frístundaráði fer Bjarni Fritzson. Hér að neðan má sjá hverjir voru kjörnir í hvaða ráð og hver fyrir þeim fer eftir fund dagsins. Mannréttindaráð Þorvaldur Davíð Kristjánsson formaður, Viðreisn Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn Helga Margrét Marzellíusardóttir, Sjálfstæðisflokkur Stefán Pálsson, Vinstrið Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking Íþrótta- og tómstundaráð Bjarni Guðjónsson formaður, Sjálfstæðisflokkur Björn Gíslason, Sjálfstæðisflokkur Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn Albert Guðmundsson, Sjálfstæðisflokkur Stefán Pálsson, Vinstrið Lárus Blöndal Sigurðsson, Miðflokkur Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, Samfylking Leikskóla- og daggæsluráð Sigrún Ásta Einarsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur Björg Magnúsdóttir, Viðreisn Albert Guðmundsson, Sjálfstæðisflokkurinn Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn Silja Sóley Birgisdóttir, Sósíalistaflokkur Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, Miðflokkur Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking Menningarráð Rúnar Freyr Gíslason formaður, Sjálfstæðisflokkur Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Viðreisn Helga Margrét Marzellíusardóttir, Sjálfstæðisflokkur Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur Líf Magneudóttir, Vinstrið Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur Skúli Helgason, Samfylking Skóla- og frístundaráð Bjarni Fritzson formaður, Sjálfstæðisflokkur Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Viðreisn Hafrún Kristjánsdóttir, Sjálfstæðisflokkur Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn Sanna Magdalena Mörtudóttir, Vinstrið Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur Stein Olav Romslo, Samfylking Umhverfis- og skipulagsráð Guðný María Jóhannsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsóknarflokkur Páll Edwald, Miðflokkur Pétur Marteinsson, Samfylking Heiða Björg Hilmisdóttir, Samfylking Velferðarráð Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur Róbert Ragnarsson, Viðreisn Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Sjálfstæðisflokkur Ásta Þ. Skjalddal Guðjónsdóttir, Vinstrið Helgi Áss Grétarsson, Miðflokkur Skúli Helgason, Samfylking Öldungaráð Albert Guðmundsson formaður, Sjálfstæðisflokkur Björn Gíslason, Sjálfstæðisflokkur Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking Borgarstjórn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Stjórnsýsla Mest lesið „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Innlent Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Innlent Ari missti af fyrsta fundinum Innlent Steinsofandi þegar drunurnar riðu yfir: „Er þetta kjarnorkusprengja?“ Erlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Innlent Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Innlent Fasteignamat lækkar að raunvirði Innlent Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Fleiri fréttir Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Leit að eftirmanni Höllu Bergþóru hafin Fær annan skóla undir sinn væng Faldi rúmar þrjátíu milljónir í peningaskáp Skjálftahrinan mallar enn Ari missti af fyrsta fundinum Kourani gæti losnað eftir þrjá mánuði eftir lagabreytingu Situr rúma viku á þingi fyrir sumarfrí „Heiður lífs míns að vera borgarstjóri“ Fordæma innbrot í Reykjabú Mun örugglega leita ráða hjá Heiðu „Greiddi smyglurum verulegar upphæðir til að komast á leiðarenda“ Ljósið fékk langtímasamning Ætlar ekki í varaformannsframboð Verði hægt að sækja um skilnað án þess að gefa upp ástæðu Yfir 70 þúsund horfðu á kappræðurnar á Sýn Áttu ekki von á að þurfa að fara með málið fyrir dóm Bein útsending: Lyklaskipti í borginni Horfði á gamla fundi til að undirbúa sig „Góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík“ Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Sjá meira