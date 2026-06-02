Innlent

Sjálf­stæðis­menn for­menn sjö ráða af átta

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hér má sjá formenn allra fagráða borgarinnar eftir fund dagsins.
Hér má sjá formenn allra fagráða borgarinnar eftir fund dagsins. Vísir/Samsett

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fara með formennsku í sjö af átta fagráðum borgarinnar. Kjörið var í ráðin á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag. Þar var ráðum einnig fjölgað.

Eftir fyrsta fund nýrrar borgarstjórnar varð ljóst að eina ráðið sem lýtur ekki formennsku sjálfstæðismanns er mannréttindaráð. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Viðreisnar, var kjörinn formaður þess ráðs.

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Fyrir kosningar voru fagráð borgarinnar sex talsvert en verða átta héðan í frá. Stafrænt ráð var lagt niður á fundinum í dag en þess í stað voru stofnuð öldungaráð, menningarráð og leikskóla- og daggæsluráð. Formaður öldungaráðs er Albert Guðmundsson, menningarráðs Rúnar Freyr Gíslason og leikskóla- og daggæsluráðs Sigrún Ásta Einarsdóttir.

Fyrir íþrótta- og tómstundaráði fer Bjarni Guðjónsson og skóla- og frístundaráði fer Bjarni Fritzson. Hér að neðan má sjá hverjir voru kjörnir í hvaða ráð og hver fyrir þeim fer eftir fund dagsins.

Mannréttindaráð

  • Þorvaldur Davíð Kristjánsson formaður, Viðreisn
  • Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur
  • Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn
  • Helga Margrét Marzellíusardóttir, Sjálfstæðisflokkur
  • Stefán Pálsson, Vinstrið
  • Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur
  • Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking

Íþrótta- og tómstundaráð

  • Bjarni Guðjónsson formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Björn Gíslason, Sjálfstæðisflokkur
  • Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn
  • Albert Guðmundsson, Sjálfstæðisflokkur
  • Stefán Pálsson, Vinstrið
  • Lárus Blöndal Sigurðsson, Miðflokkur
  • Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, Samfylking

Leikskóla- og daggæsluráð

  • Sigrún Ásta Einarsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Björg Magnúsdóttir, Viðreisn
  • Albert Guðmundsson, Sjálfstæðisflokkurinn
  • Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn
  • Silja Sóley Birgisdóttir, Sósíalistaflokkur
  • Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, Miðflokkur
  • Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking

Menningarráð

  • Rúnar Freyr Gíslason formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Viðreisn
  • Helga Margrét Marzellíusardóttir, Sjálfstæðisflokkur
  • Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur
  • Líf Magneudóttir, Vinstrið
  • Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur
  • Skúli Helgason, Samfylking

Skóla- og frístundaráð

  • Bjarni Fritzson formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Viðreisn
  • Hafrún Kristjánsdóttir, Sjálfstæðisflokkur
  • Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn
  • Sanna Magdalena Mörtudóttir, Vinstrið
  • Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Miðflokkur
  • Stein Olav Romslo, Samfylking

Umhverfis- og skipulagsráð

  • Guðný María Jóhannsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Friðjón Friðjónsson, Sjálfstæðisflokkur
  • Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Viðreisn
  • Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsóknarflokkur
  • Páll Edwald, Miðflokkur
  • Pétur Marteinsson, Samfylking
  • Heiða Björg Hilmisdóttir, Samfylking

Velferðarráð

  • Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Róbert Ragnarsson, Viðreisn
  • Magnea Gná Jóhannsdóttir, Framsókn
  • Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Sjálfstæðisflokkur
  • Ásta Þ. Skjalddal Guðjónsdóttir, Vinstrið
  • Helgi Áss Grétarsson, Miðflokkur
  • Skúli Helgason, Samfylking

Öldungaráð

  • Albert Guðmundsson formaður, Sjálfstæðisflokkur
  • Björn Gíslason, Sjálfstæðisflokkur
  • Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, Samfylking
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