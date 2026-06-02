Innlent

Skjálfta­hrinan mallar enn

Agnar Már Másson skrifar
Skjálftahrina hefur staðið yfir við Hellisheiði síðasta rúma sólarhring. Auk þess mældist skjálfti upp á 3,3 í dag úti á Reykjaneshrygg.
Vísir/Vilhelm

Skjálfta­hrinan við Hellis­heiði heldur áfram en auk þess hefur virkni mælst í dag við Kleifar­vatn á Reykja­nes­skaga og á Reykja­nes­hrygg. Náttúru­vársér­fræðingur segir virknina vera eðli­lega.

Skjálftahrina hefur staðið yfir vestur af Húsmúla í Henglinum frá því í gær, en þá mældist skjálfti upp á 4,5 stig, sem er sá stærsti sem mælst hefur á svæðinu síðan 2022. 

Alls hafa rúmlega 1300 skjálftar mælst í hrinunni en skjálftar og skjálftahrinur eru nokkuð algengar á þessu svæði þar sem sprunguhreyfingar verða vegna flekaskila, samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands.

„Þessi hrina mallar alveg áfram og það er alveg eðlilegt að það komi einhver eftirskjálftahrina [miðað við stærð skjálftans í gær],“ segir Jóhanna Malen Skúladóttir náttúruvársérfræðingur í samtali við Vísi.

Skjálftarnir í dag hafi þó ekki verið stærri en 2,2 stig. „Þannig að það er ólíklegt að einhver hafi fundið fyrir þeim.“

Lengra vestur á Reykjanesskaga hefur nokkur virkni mælst við Kleifarvatn, en Jóhanna segir að sú virkni sé ekki óeðlileg.

Sömuleiðis sé 3,3 stiga skjálfti sem mældist upp úr hádegi úti á Reykjaneshrygg í dag varla í frásögur færandi. Slíkir skjálftar séu algengir á svæðinu.

