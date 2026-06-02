Skjálftahrinan við Hellisheiði heldur áfram en auk þess hefur virkni mælst í dag við Kleifarvatn á Reykjanesskaga og á Reykjaneshrygg. Náttúruvársérfræðingur segir virknina vera eðlilega.
Skjálftahrina hefur staðið yfir vestur af Húsmúla í Henglinum frá því í gær, en þá mældist skjálfti upp á 4,5 stig, sem er sá stærsti sem mælst hefur á svæðinu síðan 2022.
Alls hafa rúmlega 1300 skjálftar mælst í hrinunni en skjálftar og skjálftahrinur eru nokkuð algengar á þessu svæði þar sem sprunguhreyfingar verða vegna flekaskila, samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands.
„Þessi hrina mallar alveg áfram og það er alveg eðlilegt að það komi einhver eftirskjálftahrina [miðað við stærð skjálftans í gær],“ segir Jóhanna Malen Skúladóttir náttúruvársérfræðingur í samtali við Vísi.
Skjálftarnir í dag hafi þó ekki verið stærri en 2,2 stig. „Þannig að það er ólíklegt að einhver hafi fundið fyrir þeim.“
Lengra vestur á Reykjanesskaga hefur nokkur virkni mælst við Kleifarvatn, en Jóhanna segir að sú virkni sé ekki óeðlileg.
Sömuleiðis sé 3,3 stiga skjálfti sem mældist upp úr hádegi úti á Reykjaneshrygg í dag varla í frásögur færandi. Slíkir skjálftar séu algengir á svæðinu.