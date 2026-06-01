Fleiri bitnir af hundunum Freyja Þórisdóttir skrifar 1. júní 2026 19:59 Katrín lýsir því hvernig eigandi hundanna stóð hjá á meðan Border Collie-hundarnir tveir hlupu á eftir henni. Aðsend Tveir lausir Border Collie-hundar réðust á fólk við Reynisvatn í Grafarholti í gær. Þá fóru í það minnsta tvö upp á slysadeild í kjölfar árásanna en nú hafa fleiri sögur sem hljóða svipað litið dagsins ljós. Fjöldi fólks hefur lýst áhyggjum af þessum hundum og hafa margir sagt eiganda þeirra vanhæfan. Málið rataði inn á borð MAST um helgina og var á laugardaginn kallað á lögregluna vegna hundanna. Þá hafa fréttastofu borist fleiri sögur er varða hundana í kjölfar greinarinnar sem birt var um árásirnar um helgina. Meðal annars sagði maður, sem óskaði þess að nafns síns yrði ekki getið, frá því að hann hafi verið á göngu með hundinn sinn við Reynisvatn fyrir um þremur vikum síðan. „Við gengum fram á tvær konur með þrjá Border Collie-hunda. Þeir reyndust mjög æstir og réðust strax á litla hundinn minn og bitu hann til blóðs. Ég tók hundinn minn strax í fangið og konurnar komu böndum á hundana og ég fékk því til leiðar komið að við gengum í gagnstæðar áttir,“ segir hann og segist viss um að um sömu hunda sé að ræða og þá sem voru að verki um helgina. Hann segist jafnframt vera nánast daglegur gestur með hundinn uppi á heiði og hafi aldrei lent í neinu þessu líku. Heiðin sé og eigi að vera friðland fyrir bæði menn og hunda. Sorglegt sé að upplifa það að ekki séu allir tilbúnir til að virða það. Fleiri lögðu leið sína á læknavaktina Katrín Árnadóttir var úti að hlaupa umhverfis Reynisvatn um hádegisleytið á laugardaginn, þann 30. maí, en hún var einnig bitin af hundunum. „Mig grunar að ég hafi verið bitin fyrst, ég var að byrja þarna að hlaupa hringinn og sé þessa konu vera með hundana að baða sig þegar þeir vaða að mér rennandi blautir og einn þeirra bítur mig í kálfann,“ segir Katrín í samtali við blaðamann Vísis. Hún segist hafa orðið logandi smeyk og reynt um leið að hlaupa í burtu en að þeir hafi elt hana og „þeir hafi haldið áfram að elta sig og gelta stanslaust og ég hljóp áfram en konan gerði ekkert. Hún sá augljóslega að annar Border Collie-hundurinn hljóp að mér og beit mig en þeir komu tvisvar alveg upp að mér á meðan ég hljóp í burtu og það var eins og þeir ætluðu að bíta mig aftur,“ segir Katrín. Katrín var bitin af öðrum Border Collie hundinum.Aðsend „Þegar ég kláraði hringinn sá ég að þeir voru þarna ennþá lausir og það var eitthvað fólk þarna sem gæti hafa verið hin sem voru bitin en ég var ekkert smá hrædd ennþá og fór bara beint upp í bíl,“ segir hún og bætir við að hún hafi svo farið upp á læknavakt og fengið þar stífa krampasprautu. Náði að flýja hundana upp í bíl Daníel Freyr Sigurbjargarson lenti þann 28. apríl í því að hundarnir þrír réðust á hann þar sem hann var, rétt eins og fleiri sem segja svipaða sögu, á skokki í kringum Rauðavatn í Reykjavík. „Ég hleyp í kringum Rauðavatn nokkrum sinnum í viku og hef gert lengi. Í dag lenti ég í ótrúlegu atviki þegar þrír hundar réðust á mig og einn þeirra beit hressilega í kálfann á mér, svo ég þurfti að eyða nokkrum tímum á slysó,“ segir hann þann 28. apríl í færslu á Facebook í hverfishópnum Árbærinn. Þar segir hann einnig að eigandi hundanna hafi ekkert ráðið við þá og staðið hjá aðgerðarlaus. Allt við þessa uppákomu hafi verið eigandanum gjörsamlega til skammar. „Hundarnir, þá sérstaklega þessi sem beit, héldu áfram að ógna mér þegar skógarhöggsmenn frá borginni áttu leið hjá á besta tíma og ég gat hoppað upp í bílinn þeirra og leitað skjóls,“ segir Daníel jafnframt í færslunni og bætir við að „þetta hafi verið ofboðslega súrt atvik og ég hreinlega þakka fyrir að hafa ekki verið að rölta með barnið mitt“. Hundsbit ratað inn á borð MAST Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir segir að mál er varði hundsbit hafi verið tilkynnt Matvælastofnuninni, MAST, um helgina. „Þó að það sjáist ekki alltaf bein tengsl þá skoðum við gjarnan hvort að skortur á hæfni, getu og þekkingu dýraeigenda og meðferð eða aðbúnaður á dýrum hafi mögulega valdið skaða,“ segir hún í samtali við blaðamann Vísis. Þegar hundar bíta fólk skal tilkynna það til lögreglu sé talin ástæða til. Þegar hundar bíta villt dýr eða dýr í annarra eigu og/eða fólk þá er það í flestum tilfellum brot á samþykktum sveitarfélaga. Hægt er að leita til heilbrigðiseftirlits viðkomandi sveitarfélags sé talin ástæða til. Þegar hundar bíta dýr í umsjón sama umráðamanns/eiganda getur málið varðað að umráðamaður hafi ekki á fullnægjandi hátt tryggt öryggi þess dýrs sem fyrir bitinu varð. Slík mál ber að tilkynna til Matvælastofnunar. Ef grunur leikur á að hundur bíti vegna illrar meðferðar hans þá ber að tilkynna grun um illa meðferð á dýrum til Matvælastofnunar Hún bendir einnig á vef MAST en þar má finna upplýsingar um þau mismunandi ferli sem fara af stað ef að hundur bítur. Hér að ofan má jafnframt sjá þá punkta sem þar eru útlistaðir. Hvað skal gera ef hundur bítur mann Á vef Heilsuveru segir að „flest dýr- og mannsbit séu meinlaus en ef sárið sé stórt eða einkenni sýkingar séu til staðar sé ráðlagt að leita sér aðstoðar. Hundaæði sé ekki landlægt hér á landi og bólusett sé við stífkrampa í reglubundnum barnabólusetningum“. Þar segir einnig að leita eigi á bráðamóttöku ef hundur bítur mann í andlit eða á höfði en einnig ef sárið er stórt og djúpt. Þá skal leita á heilsugæsluna ef að bitsárið er heitt, aumt eða roði í kringum það, vökvi lekur úr sárinu, sárið lyktar illa, bit á sér stað erlendis eða ef bitið er á höndum eða fótum. Ef ekkert rof er á húð eftir bit er engin smithætta en annars snýr meðferð að sáraumbúnaði og metin er þörf á sýklalyfjum, mótefnagjöf og/eða bólusetningu gegn stífkrampa og/eða hundaæði. 