Flestir vilja leiguþak Árni Sæberg skrifar 17. apríl 2026 09:01 Mikill meiri hluti vill leiguþak. Vísir/Anton Brink Mikill meiri hluti svarenda í nýrri könnun er hlynntur því að sett verði lög um leiguþak á húsnæðismarkaði, eða 68 prósent. Aðeins átján prósent eru andvígir leiguþaki. Þetta kemur fram í könnun Maskínu þar sem eftirfarandi spurning var lögð fyrir 947 svarendur: Hversu hlynnt(ur )eða andvíg(ur/t) ert þú því að sett verði lög um leiguþak á húsnæðismarkaði? 38,5 prósent segjast mjög hlynnt, 29,4 prósent fremur hlynnt, 13,7 prósent segjast í meðallagi hlynnt, 7,4 prósent fremur andvíg og 11 prósent mjög andvíg.