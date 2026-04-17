Innlent

Flestir vilja leiguþak

Árni Sæberg skrifar
Mikill meiri hluti vill leiguþak.

Mikill meiri hluti svarenda í nýrri könnun er hlynntur því að sett verði lög um leiguþak á húsnæðismarkaði, eða 68 prósent. Aðeins átján prósent eru andvígir leiguþaki.

Þetta kemur fram í könnun Maskínu þar sem eftirfarandi spurning var lögð fyrir 947 svarendur:

Hversu hlynnt(ur )eða andvíg(ur/t) ert þú því að sett verði lög um leiguþak á húsnæðismarkaði?

38,5 prósent segjast mjög hlynnt, 29,4 prósent fremur hlynnt, 13,7 prósent segjast í meðallagi hlynnt, 7,4 prósent fremur andvíg og 11 prósent mjög andvíg.

Leigumarkaður Húsnæðismál Fasteignamarkaður Skoðanakannanir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið